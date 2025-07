Apple hat einen seiner wichtigsten KI-Manager verloren. Ruoming Pang, bisher Leiter des Teams für das Foundation Model, wechselt zu Meta. Bereits vor Kurzem hatten wir über seinen Abgang berichtet. Nun ist bekannt geworden, wie hoch die Summe ist, die Meta für diesen Wechsel aufgebracht hat. Laut Bloomberg umfasst das Vergütungspaket über 200 Millionen US-Dollar. Diese Summe verteilt sich auf mehrere Jahre und beinhaltet neben einem hohen Grundgehalt und einem satten Signing Bonus vor allem leistungsgebundene Aktienoptionen.

Meta kauft ein

Pangs Wechsel ist nicht isoliert zu betrachten. Er reiht sich ein in eine Reihe prominenter Neuzugänge bei Metas Superintelligence Labs, darunter Nat Friedman (ehemals GitHub), Alexandr Wang (Scale AI) und Daniel Gross (AI-Startup-Gründer). Meta scheint mit Hochdruck daran zu arbeiten, eine Eliteeinheit für die KI-Entwicklung aufzubauen.

Laut Insidern ist Pangs Vergütungspaket nicht ungewöhnlich für diese Art von Top-Rekrutierungen. Der größte Teil davon besteht aus Aktien, die an konkrete Unternehmensziele gebunden sind. So soll die Auszahlung zum Beispiel daran gekoppelt sein, wie stark Metas Aktienkurs innerhalb eines Jahres wächst. Außerdem werden die Aktien über einen längeren Zeitraum als üblich gestreckt, was die Bindung und langfristige Motivation fördern soll.

Apple baut um

Apple selbst verzichtete offenbar bewusst darauf, ein entsprechendes Gegenangebot zu machen. Laut Berichten hätte ein solches Paket selbst die Bezahlung von Apple-CEO Tim Cook übertroffen. Damit sieht sich Apple in der heiklen Lage, hochkarätige Talente nicht allein mit seiner Innovationskraft halten zu können. Zudem nimmt das Unternehmen ohnehin gerade eine große Umstrukturierung der hauseigenen KI-Abteilung vor, da man zuletzt ins Hintertreffen beim großen KI-Wettrennen gekommen war.

Nach dem Abgang von Pang übernimmt Zhifeng Chen die Leitung der Foundation-Model-Abteilung. Die Abteilung arbeitet an den Sprachmodellen, die Apple Intelligence mit Funktionen wie E-Mail-Zusammenfassungen, Prioritätsbenachrichtigungen und Genmoji überhaupt erst möglich machen. Unterstützt wird er von mehreren neuen Managern, darunter Chong Wang und Zirui Wang.