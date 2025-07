Stell euch vor: Ihr durchstöbert eure Mac-Videobibliothek und entdeckt eine wahre Schatzkammer der Nostalgie – verpixelte Aufnahmen der ersten Schritte deines Kindes, ein Clip von einem unvergesslichen Roadtrip oder ein verblasstes Familientreffen, aufgenommen mit einem alten Camcorder. Wir schätzen genau diese Momente, doch Videos und Fotos in schlechter Qualität sowie verwackelte Frames können die Freude trüben.

Dank VideoProc Converter AI könnt ihr diese Schätze nahtlos auf eurem Mac wiederbeleben. Die KI-gestützten Lösungen können Clips mit niedriger Auflösung in gestochen scharfes HD oder sogar 4K wiederherstellen und so für eine echte Bereicherung sorgen. So könnt ihr euch auf Videos freuen, die so gut aussehen wie die Erinnerungen, die sie enthalten.

Zeitlich begrenztes Angebot: 67 Prozent Rabatt + beim Kauf eines Produkts erhaltet ihr vier Geschenke

VideoProc Converter AI ist derzeit im Blitzangebot mit 67 % Rabatt auf eine lebenslange Lizenz. Das erhaltet ihr beim Kauf:

Basic Edition : Nur 29,95 €, 62 % Rabatt auf die Lifetime-Lizenz für einen Mac

: Nur 29,95 €, 62 % Rabatt auf die Lifetime-Lizenz für einen Mac Home Edition : Nur 39,95 €, 67 % Rabatt auf die Lifetime-Lizenz für bis zu fünf Macs

: Nur 39,95 €, 67 % Rabatt auf die Lifetime-Lizenz für bis zu fünf Macs Dauerhafte kostenlose Upgrades mit 30-tägiger Geld-zurück-Garantie

Ihr erhaltet außerdem 4 Premium-Software-Geschenke kostenlos zu jedem Kauf:

Image Matting : Bildhintergrund entfernen oder ändern (Wert: 32,50 €, 6-Monats-Lizenz).

: Bildhintergrund entfernen oder ändern (Wert: 32,50 €, 6-Monats-Lizenz). iPhone Manager V6.6 : Medien zwischen iPhone und PC übertragen (Wert: 79,95 €).

: Medien zwischen iPhone und PC übertragen (Wert: 79,95 €). VideoProc Vlogger : Intuitive und leistungsstarke Videobearbeitungssoftware.

: Intuitive und leistungsstarke Videobearbeitungssoftware. 5KPlayer: UHD-Videoplayer, Musikplayer und Online-Downloader.

Dieser Preis ist nur für kurze Zeit gültig. Hier könnt ihr euch das Lifetime-Angebot sichern.

Was ist VideoProc Converter AI und warum solltet ihr euch dafür entscheiden?

VideoProc Converter AI ist ein vielseitiges und benutzerfreundliches Multimedia-Verarbeitungstool, das fortschrittliche KI nutzt, um alte Videos zu verbessern und wiederherzustellen und gleichzeitig robuste Video-Tools bietet.

Super Resolution: Hochskalieren und Wiederherstellen von Videos auf HD- oder sogar 4K-Auflösung, wobei Details automatisch und ohne komplexe Anpassungen verbessert werden.

Frame Interpolation : Glättet verwackeltes Filmmaterial durch die Generierung neuer Frames für eine flüssige Wiedergabe.

: Glättet verwackeltes Filmmaterial durch die Generierung neuer Frames für eine flüssige Wiedergabe. Image AI : Verbessert Bilder auf bis zu 10K-Auflösung, koloriert Schwarzweißfotos, schärft und verfeinert Gesichtsdetails.

: Verbessert Bilder auf bis zu 10K-Auflösung, koloriert Schwarzweißfotos, schärft und verfeinert Gesichtsdetails. Komplettes Medien-Toolkit : Konvertiert, komprimiert, ladet herunter, bearbeitet Videos, digitalisiert neue und alte DVDs für einfaches Sichern, Wiedergeben und Teilen.

: Konvertiert, komprimiert, ladet herunter, bearbeitet Videos, digitalisiert neue und alte DVDs für einfaches Sichern, Wiedergeben und Teilen. Hardwarebeschleunigung für schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeiten ohne Systembelastung.

Mit dem aktuellen Flash-Angebot erhaltet ihr dieses All-in-One-Tool jetzt mit 67 % Rabatt, ohne in mehrere unterschiedliche Tools investieren zu müssen.

Verbessert Auflösung und Qualität mit KI-Superauflösung

Superauflösung ist eine KI-gesteuerte Funktion, die alten und niedrig aufgelösten Videos neues Leben einhaucht. VideoProc Converter AI kann eure Videos um das Zwei-, Drei- oder sogar Vierfache hochskalieren und so eine 4K-Auflösung ohne Artefakte erreichen. Die fortschrittlichen KI-Modelle verbessern die Klarheit, reduzieren Unschärfe und rekonstruieren sogar Details, sodass verblasste Erinnerungen gestochen scharf und zeitgemäß wirken.

Und noch besser: Bei digitalisierten Videos von VHS-Kassetten, DVDs oder älteren Kameras könnt ihr flackernde Linien ganz einfach mit einem Klick auf die Deinterlacing-Option entfernen.

Hier wirken sich diese Funktion wirklich aus:

Familienvideos von VHS-Kassetten, DVDs oder alten Kameras für ein herzerwärmendes Andenken wiederbeleben.

Clips für YouTuber, Filmemacher oder Influencer optimieren, ohne das nostalgische Flair zu zerstören.

Frühe Werke in niedrigerer Auflösung für Fotografen oder Videofilmer aufwerten.

Alte Dokumentationen oder Lehrvideos auffrischen, die zwar noch relevant, aber veraltet wirken.

Lieblingsanimes, KI-generierte Grafiken oder Webdownloads optimieren.

Verzerrtes Filmmaterial mit KI-Frame-Interpolation glätten.

Alte Videos weisen aufgrund der Einschränkungen veralteter Aufnahmetechnologie oft eine ruckelige Wiedergabe auf. KI-Frame-Interpolation verbessert die Bildqualität eurer Videos, indem sie die ursprüngliche Bildrate um das bis zu Fünffache erhöht. Sie analysiert die Bewegung zwischen vorhandenen Frames und generiert neue, wodurch das Filmmaterial effektiv von einer niedrigeren in eine höhere Bildrate umgewandelt wird. So verwandelt ihr mühelos steife, ruckartige Bewegungen in nahtlose, lebensechte Action.

Hier sind einige Szenarien, in denen diese Funktion ihre Stärken voll ausspielen kann:

Glättet alte Heimvideos, deren Bewegungen nach heutigen Maßstäben steif wirken.

Verbessert dynamische Szenen, die zuvor nicht mit einer höheren Bildrate aufgenommen wurden.

Mischt Videoclips von verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Bildraten für Bearbeitung und Storytelling.

Erstellt atemberaubende 20-fache Zeitlupenclips ohne Störungen oder Artefakte mit nur einem Klick.

Weitere wichtige Funktionen

Neben der Videowiederherstellung bietet VideoProc Converter AI KI-basierte Bildverbesserungen und wichtige Video-Tools. Die benutzerfreundliche Oberfläche macht VideoProc Converter AI zu einem umfassenden Multimedia-Toolkit.

Gesichtsdetails mit Image AI aufwerten, kolorieren und wiederherstellen

Das Image AI-Modul bietet leistungsstarke Tools. Super Resolution nutzt KI, um Bilder mit niedriger Qualität auf bis zu 10K hochzuskalieren. Die Fotokolorierung verleiht Schwarzweiß- oder verblassten Fotos leuchtende Farben, während die Gesichtswiederherstellung Gesichtsdetails schärft und Personen klar und erkennbar erscheinen lässt. Diese Funktionen eignen sich perfekt, um alten Fotos neues Leben einzuhauchen.

Komplettes Medien-Toolkit für die Videoverarbeitung aus einer Hand

VideoProc Converter AI bietet einen leistungsstarken Videokonverter, Kompressor, Downloader, Rekorder, DVD-Digitalisierer und schnelle Bearbeitungsfunktionen.

Der Konverter unterstützt über 420 Formate (MP4, H.264/HEVC, MOV, AVI usw.), sodass ihr euer wiederhergestelltes Material problemlos konvertieren und perfekt auf iPhone, iPad, Smart-TV oder anderen Geräten abspielen könnt.

unterstützt über 420 Formate (MP4, H.264/HEVC, MOV, AVI usw.), sodass ihr euer wiederhergestelltes Material problemlos konvertieren und perfekt auf iPhone, iPad, Smart-TV oder anderen Geräten abspielen könnt. Der Kompressor reduziert die Videogröße bei gleichbleibender Qualität und erleichtert so das Versenden per E-Mail, das Hochladen in soziale Medien oder das Speichern auf eurem Mac.

reduziert die Videogröße bei gleichbleibender Qualität und erleichtert so das Versenden per E-Mail, das Hochladen in soziale Medien oder das Speichern auf eurem Mac. DVD-Backup digitalisiert alte Familienvideos oder seltene Filme und bewahrt sie in hoher Qualität auf.

digitalisiert alte Familienvideos oder seltene Filme und bewahrt sie in hoher Qualität auf. Der Downloader speichert Audio und Videos von über 1000 Websites für die Offline-Nutzung.

speichert Audio und Videos von über 1000 Websites für die Offline-Nutzung. Der Recorder zeichnet Ihre Mac- oder iPhone-Bildschirme, Webcam und Audio auf.

zeichnet Ihre Mac- oder iPhone-Bildschirme, Webcam und Audio auf. Mit den Schnellbearbeitungswerkzeugen könnt ihr schneiden, zusammenfügen, zuschneiden, drehen, Effekte hinzufügen und vieles mehr.

Alle diese Tools sind für Hardwarebeschleunigung optimiert und bieten schnelle und effiziente Leistung. Das macht VideoProc Converter AI zu einem Muss für alle, die ihre Video-Workflows optimieren möchten.

Schnell zugreifen! Jetzt kaufen und erleben, wie viel besser Ihre Medien mit VideoProc Converter AI aussehen. Jetzt Rabatt sichern!