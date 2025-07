Ein Android mit Eigenleben, jede Menge zynischer Witz und ein Hang zu Soap Operas im All. „Murderbot“ ist alles andere als typische Sci-Fi-Kost und hat, vielleicht genau deswegen, eine treue Fangemeinde gefunden. Somit überrascht es nicht, dass Apple TV+ jetzt bestätigt, dass die Serie in eine zweite Staffel gehen wird. Die Ankündigung kommt passend zum heutigen Staffelfinale, am Freitag, dem 11. Juli.

Ein Roboter mit Abgründen und Sehnsüchten

Die Serie basiert auf Martha Wells’ preisgekrönter Romanreihe und erzählt von einem Sicherheits-Droiden, der seine eigene Programmierung hackt, um Kontrolle über sein Leben zu gewinnen. Dabei will er eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und Serien schauen. Stattdessen gerät er mitten in ein moralisches Dilemma, explosive Missionen und den ewigen Kampf mit menschlichen Emotionen. Die Mischung aus innerem Monolog, absurder Selbstironie und tiefsitzender Unruhe macht Murderbot zur vielleicht menschlichsten Maschine im Streaming-Kosmos.

Hinter „Murderbot“ stehen Chris und Paul Weitz, zwei Filmemacher mit Oscar-Nominierung, die nicht nur die Idee zu der ungewöhnlichen Serienumsetzung hatten, sondern sich auch für die Regie und Produktion verantwortlich zeigten. In der Hauptrolle überzeugt Alexander Skarsgård, dessen Performance zwischen lakonischem Humor und stiller Tragik pendelt.

Seit dem Start zählt „Murderbot“ zu den erfolgreichsten Neustarts auf Apple TV+. Kritiker loben die Serie als „die cleverste neue Comedy des Jahres“ und feiern Skarsgårds Darstellung als „killer Performance“. Die Serie hat sich nicht nur einen Platz in der Bestenliste von Rotten Tomatoes gesichert, sondern auch eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Neues Terrain in Staffel zwei

Auch wenn das Finale der ersten Staffel noch ganz frisch ist, gibt Apple TV+ schon einen kleinen Ausblick. So soll die zweite Staffel noch tiefer in die Welt von „Sanctuary Moon“ führen. Dabei verspricht Apple neue erzählerische Abgründe. Mehr Drama, mehr Meta-Kommentare und noch mehr Existenzkrisen im Raumanzug.

Neben Skarsgård stehen Darsteller wie Noma Dumezweni, David Dastmalchian und Tamara Podemski vor der Kamera. Produziert wird die Serie von CBS Studios. Auch Genre-Größe David S. Goyer ist mit an Bord. Und natürlich bleibt auch Autorin Martha Wells als kreative Stimme im Hintergrund Teil des Projekts.