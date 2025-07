Die nächsten Neuheiten, die Apple auf den Markt bringen wird, werden die iPhone 17 Familie sowie neue Apple Watch Modelle sein. Das werden allerdings nicht die einzigen neuen Apple Produkte sein, die vor Jahresende angekündigt werden. Apples High-End-Tablet soll noch in diesem Jahre ein Upgrade erhalten.

Bloomberg: M5 iPad Pro erscheint diesen Herbst

Mehrere Macs und iPads haben bereits den M4-Chip spendiert bekommen. Doch wie heißt es so schön? Nach dem M4 ist vor dem M5. Noch in diesem Jahr soll das erste Apple Produkt den M5-Chip erhalten. Die Rede ist vom iPad Pro. Dieses Modell könnte im Oktober aktualisiert werden, so Mark Gurman von Bloomberg.

Apple hat das aktuelle iPad Pro im Mai 2024 mit dem M4-Chip und einem OLED-Display auf den Markt gebracht, sodass zwischen der Markteinführung des M4 und der Markteinführung des M5 etwa 17 Monate liegen werden.

Nachdem die 2024er Modelle ein großes Update erhalten haben, dürfte der Schritt bei den 2025er Modellen deutlich kleiner sein. Wir gehen davon aus, dass Apple lediglich den M5-Chip verbaut und nur weitere kleinere Verbesserungen implementiert. Der M5-Chip wird auf dem verbesserten 3-Nanometer-Prozess von TSMC basieren und Leistungs- und Effizienzverbesserungen bringen. Weiter Apple Produkte mit M5-Chip werden Anfang 2026 erwartet.

Apple arbeitet an einer neuen Displaytechnologie, die den Displayrahmen des iPad Pro schmaler machen soll. Diese Technologie wird aber vermutlich noch nicht beim M5 Modell zum Einsatz kommen.