Apple plant offenbar ein frisches Farbsortiment für die kommende iPhone-Generation. Wie neue Leaks aus Asien nahelegen, soll das iPhone 17 mit zwei neuen Farboption das Sortiment auflockern, während sich das iPhone 17 Air an den Pro-Modellen orientiert und bei der Gelegenheit auch beim MacBook Air bedient.

Neue Farben für das iPhone 17 und iPhone 17 Air

Laut dem Leaker yeux1122 bereiten sich Zubehörhersteller in Asien bereits auf die Produktion von iPhone 17 Kameraringen in neuen Farbvarianten vor. Diese orientieren sich erfahrungsgemäß eng an den finalen Gerätefarben, was einen Ausblick auf Apples mögliche Pläne erlaubt.

Das iPhone 17 würde demnach in Schwarz, Silber, Blau, Grün und Violett erscheinen. Diese Auswahl bestätigt frühere Berichte, in denen Apple Tests mit grünen und violetten Gerätefarben durchgeführt haben soll. Im Vergleich zum iPhone 16 ergibt sich damit eine farbliche Auffrischung. Pink und Blaugrün scheinen aus dem Programm zu fallen, während Violett und Grün ihren Platz einnehmen. Silber würde als Ersatz für die weiße Farboption zum Einsatz kommen. Gleichzeitig bleiben die Farbenoptionen Schwarz und Ultramarin erhalten.

Während die Standardmodelle des iPhone 17 farblich auffallen wollen, orientiert sich das neue iPhone 17 Air angeblich an der zurückhaltenderen Farbpalette der Pro-Modelle. Hier soll es die Farboptionen Schwarz, Silber, Hellgold und Hellblau geben. Das neue Hellblau soll dem Himmelblau des aktuellen MacBook Air ähneln.