Mit Beginn der Sommerferien beginnt auch die Suche nach besonderen Erlebnissen abseits des Schulalltags. Genau hier setzt Apple mit einem kreativen Angebot an, das Technik, Spiel und Kreativität unter einen Hut bringt. So legt Apple in diesen Wochen wieder das Sommer Camp für Kinder auf und bietet in zahlreichen deutschen Apple Stores ein buntes Programm.

Freundschaft als Filmidee

Das diesjährige Camp-Thema lässt Raum für Fantasie. Die Kinder drehen ihren eigenen Kurzfilm zum Thema Freundschaft. Von der ersten Idee über das Storyboard bis hin zu Kameraarbeit und Filmschnitt erleben sie alle Schritte einer kleinen Produktion. Die technische Umsetzung erfolgt mit iMovie auf dem iPad, das Apple dafür zur Verfügung stellt. Niemand muss ein eigenes Gerät besitzen. Auch Eltern dürfen mitmachen, als Regieassistenz oder einfach als motiviertes Publikum.

Anmeldung zum Apple Sommer Camp

Wer sich einen Platz sichern will, schaut auf der Today at Apple Webseite vorbei. Dort lassen sich Termine nach Standort sortieren, bequem in Kalenderform. Da die Plätze begrenzt sind, empfiehlt sich eine frühe Buchung. Schnell sein lohnt sich.

Das Camp ist nur ein Teil von Apples Bildungsangebot. Auch unter dem Jahr gibt es kreative Workshops für Kinder. Hinzu kommen Sessions für Erwachsene und Jugendliche, die mehr aus ihren Apple-Geräten herausholen wollen. Von Einsteigerkursen für iPhone, Mac und Apple Watch bis zu Spezialformaten wie Fotografie-Touren oder iPhone-Videoworkshops reicht das Angebot. Auch hier finden sich auf Apples Webseite viele Angebote, die wie alle Today at Apple Sessions kostenlos sind.