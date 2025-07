Apple bietet für seine Produkte verhältnismäßig lange Serviceleistungen an. Das beinhaltet unter anderem Reparaturdienstleistungen sowie das Bereithalten von Ersatzteilen auch lange Zeit nach Ablauf der Garantie. Doch irgendwann ist für jedes Produkt der Zeitpunkt gekommen, dass Apple dieses in Rente schickt. Dabei spricht das Unternehmen von „vintage“ sowie „abgekündigt“. Im Fokus steht diesmal unter anderem der Mac Pro aus dem Jahr 2013 mit seinem auffälligen zylindrischen Design. Nun wird das Modell zwölf Jahre nach seiner Vorstellung offiziell als vintage eingestuft.

Mac Pro: Ein futuristisches Konzept

Apples Profi-Mac aus dem Jahr 2013 ist vor allem aufgrund seines unrühmlichen Spitzennamens „Trash Can“ bekannt geworden. Dabei war die Begeisterung zunächst groß. Die kompakte, zylinderförmige Bauweise sollte ein Zeichen für Innovation setzen. Phil Schillers berühmter Kommentar „Can’t innovate anymore, my ass“ unterstrich den Anspruch, neue Wege zu gehen. Doch die Realität sah schnell anders aus.

Der kompakte Formfaktor ließ kaum Spielraum für Erweiterungen. Besonders bei Grafikkarten stieß das Konzept schnell an technische Grenzen. Mit steigenden Anforderungen an Leistung und Kühlung wurde deutlich, dass das Design langfristig nicht tragfähig war. Apple selbst räumte 2017 ein, dass man sich in eine thermische Sackgasse manövriert hatte. Erst Ende 2019 wurde der „Trash Can“ durch den neuen, modularen Mac Pro ersetzt.

Weitere Produkte

Neben dem 2013er ‌Mac Pro‌ hat Apple auch das 2019er 13 Zoll MacBook Air, den 2019er iMac und die 2018er Modelle des 11 Zoll sowie 12,9 Zoll iPad Pro in seine Liste der Vintage-Produkte aufgenommen. Das iPhone 8 mit 128 GB Speicher reiht sich ebenfalls in die Vintage-Liste ein. Die Modelle mit 64 GB und 256 GB Speicher wurden bereits Anfang des Jahres hinzugefügt, aber das 128 GB iPhone 8 war länger im Handel erhältlich.

Mehrere Geräte wurden außerdem von der Liste der Vintage-Produkte auf die Liste der abgekündigten Produkte übertragen. Hierzu zählen, die zweite Generation des AirPort Express, die AirPort Time Capsules mit 2 TB und 3 TB Speicher sowie der 802.11ac AirPort Extreme.

Vintage und abgekündigte Produkte

Apples Vintage-Liste enthält jene iPhones, iPads, iPods, Macs, Apple TVs und andere Apple-Geräte, die seit über fünf Jahren nicht mehr verkauft werden. Landet ein Gerät auf dieser Liste, bietet Apple über zertifizierte Service-Provider und Apple Stores lediglich dann einen Hardware-Service an, falls Bau- und Ersatzteile lagernd sind. Eine Reparatur wird somit ab diesem Zeitpunkt immer schwieriger.

Abgekündigte Produkte sind Geräte, die vor mehr als sieben Jahren eingestellt wurden. Apple stellt den Hardware-Service für abgekündigte Produkte ausnahmslos ein. Somit ist es auch Serviceanbietern nicht mehr möglich, Ersatzteile für abgekündigte Produkte zu bestellen.