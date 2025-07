Ende letzten Jahre startete die Apple Original Dokumentation „The Secret Lives of Animals“ auf Apple TV+. Nun erheitl die Natur-Doku sechs Nominierungen für die Daytime Emmy Awards.

„The Secret Lives of Animals“ erhält sechs Nominierungen für die Daytime Emmy Awards

Apple TV+ hat sechs Nominierungen für die 52. Daytime Emmy Awards für die beliebte Natur-Dokuserie „Das geheime Leben der Tiere“ erhalten, darunter für das herausragende Wissenschafts- und Naturprogramm, das herausragende Regieteam für ein Einzelkamera-Tagesdokumentarprogramm, die herausragende musikalische Regie und Komposition, die herausragende Kameraführung, den herausragenden Einzelkameraschnitt sowie die herausragende Tonmischung und den herausragenden Tonschnitt.

Ein paar Monate müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis wir erfahren, ob die Doku auch eine der begehrten Auszeichnungen mit nach Hause nehmen kann.

Die Serie stellt über drei Jahre hinweg 77 einzigartige Arten in 24 Ländern vor, enthüllt verblüffende, noch nie dagewesene Verhaltensweisen der Tiere und hebt die bemerkenswerte Intelligenz der Natur hervor. „The Secret Lives of Animals“ nutzt modernste Technologie, um neue und bemerkenswerte Verhaltensweisen der Tiere zu präsentieren. Zum ersten Mal fängt „The Secret Lives of Animals“ z.B. die Geräusche und Vibrationen des einzigartigen Balztanzes einer Springspinne ein, eines Killifisches in Trinidad, der außerhalb des Wassers durch den Schwanz atmet, und einer Waldmaus, die ihr Revier mit Wegweisern markiert.

Nominierungen