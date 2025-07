Erst vor wenigen Tagen keimte das Gerücht auf, dass Apple Interesse an den US-Streaming-Rechten für die Formel 1 hat. Nun taucht ein weiterer Bericht auf, der davon spricht, dass sich Apple – sollte es nicht zu einer Last-Minute-Änderung kommen, sich die Übertragungsrechte sichern konnte.

Bericht: Apple hat sich F1 Streaming-Rechte für 150 Millionen Dollar gesichert

The Financial Times berichtet vor wenigen Tagen, dass Apple Interesse daran hat, die US-Streaming-Rechte der Formel 1 zu kaufen. Demnach sei das Unternehmen in aktiven Gesprächen, um die Streaming-Rechte zu kaufen. Diese Gespräche, so Business Insider, seien bereits abgeschlossen oder unmittelbar vor dem Abschluss. Es heißt, dass sich Apple die US-Streaming-Rechte an der Formel 1 für 150 Millionen Dollar sichern wird.

In dem Bericht heißt es

Apple hat ein Angebot im Wert von mindestens 150 Millionen Dollar pro Jahr für die Übertragung der Rennen ab 2026 abgegeben. Und ESPN wird nicht versuchen, diesen Betrag zu erreichen oder zu übertreffen, so eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle. Sofern es also nicht zu einer kurzfristigen Änderung kommt, sieht es so aus, als ob Apple, das bereits Verträge für das Streaming einiger Profi-Baseballspiele und aller Spiele der Major League Soccer hat, im nächsten Jahr ein drittes Sport-Streaming-Angebot haben wird.

Apple könnte ab der Saison 2026 und somit schon im kommenden Jahr das Steuer beim Formel 1 Streaming in den USA übernehmen. Darüberhinaus besitzt Apple bereits die Übertragungsrechte an der Major League Soccer. Zudem übertragt das Unternehmen Spiele der Major League Baseball.

Ende letzten Monats lief der Apple Original-Film „F1 – Der Film“ in den Kinos an und hat sich seitdem zum Kassenschlager entwickelt. Weltweit hat der Film bereits über 300 Millionen Dollar eingespielt haben. Damit ist es der bisher erfolgreichste Apple Original-Film. Hier könnte Apple Synergieeffekte im Hinblick auf die Streaming-Rechte erzielen.