Auch in diesem Juli folgte Apple-CEO Tim Cook der inzwischen traditionellen Einladung zur Sun Valley Conference im US-Bundesstaat Idaho. Gemeinsam mit Apples Service-Chef Eddy Cue nahm Cook an dem exklusiven Treffen teil, das nicht ohne Grund als „Sommerlager für Milliardäre“ bezeichnet wird.

Medienmacht und Milliardenideen

Seit 1983 versammelt das Medien- und Technologietreffen jedes Jahr führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Unterhaltung in der Bergidylle von Sun Valley. In der Vergangenheit fanden hier einige der größten Deals der Medienbranche ihren Ursprung, darunter der Verkauf von Yahoo an Verizon, Jeff Bezos’ Übernahme der Washington Post und Disneys Zukauf von ABC.

Tim Cook ist bei dem Treffen schon fast Stammgast. Dementsprechend war er laut 9to5Mac auch in diesem Jahr vor Ort und zeigte sich dabei offen für Gespräche mit Branchenkollegen. Ein Beispiel dafür war sein Gespräch mit Jeffrey Katzenberg, einem der prägenden Medienunternehmer der USA. Katzenberg war nicht nur bei Disney und DreamWorks tätig, sondern zuletzt auch an der kurzlebigen Streamingplattform Quibi beteiligt. Heute ist er als politischer Berater aktiv und unterstützt die Wahlkampfteams von Joe Biden und Kamala Harris.

Es ist davon auszugehen, dass Cook und Cue das eine oder andere Gespräch rund um Apple TV+ geführt haben. Immerhin hat das Apple Originals Projekt dank des jüngsten Erfolgs des F1-Films deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Apple soll sogar darüber nachdenken, einen hauseigenen Filmvertrieb ins Leben zu rufen, womit das Unternehmen unabhängiger von Größen wie Warner Bros. werden könnte.

Neben den Apple-Führungskräften zählten auch dieses Jahr wieder zahlreiche prominente Gäste zur Sun Valley-Runde. Darunter OpenAI-Chef Sam Altman, Google-CEO Sundar Pichai, Spotify-Gründer Daniel Ek, Disney-Chef Bob Iger, Amazon-CEO Andy Jassy, Rivian-CEO RJ Scaringe, Microsoft-CEO Satya Nadella und Netflix-Co-CEO Ted Sarandos. Was genau besprochen wurde, bleibt wie immer Spekulation.