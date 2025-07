Apple bleibt seinem gewohnten Rhythmus offenbar treu. Laut aktuellen Einschätzungen dürfte die Vorstellung des iPhone 17 in der zweiten Septemberwoche 2025 erfolgen. Damit setzt der Konzern seine Tradition fort, neue iPhone-Modelle gleich nach dem „Labor Day“ US-Feiertag zu präsentieren.

Das sind die wahrscheinlichsten Termine

Der Apple-Insider Mark Gurman geht in seinem jüngsten „Power On“ Newsletter davon aus, dass Apple auch dieses Jahr die iPhone-Vorstellung in der Woche nach dem „Labor Day“ plant. Dieser Feiertag fällt im Jahr 2025 auf Montag, den 1. September.

Apple bevorzugt traditionell die Woche nach dem „Labor Day“, also beginnend mit dem darauffolgenden Montag, um etwas Abstand zum Feiertag zu schaffen. Das Unternehmen wartet daher meist bis zur zweiten Woche im September, damit Medienvertreter, Partner und weitere Gäste ausreichend Zeit haben, zurückzukehren und sich auf das Event vorzubereiten. Das heißt: Die wahrscheinlichste Event-Woche beginnt am 8. September.

Ein Montagstermin ist zwar möglich, aber untypisch, da Apple für wichtige Produktankündigungen vorwiegend einen Dienstag oder Mittwoch wählt. Diese Wochentage bieten erfahrungsgemäß mehr Flexibilität für Medien, Gäste und die eigene Logistik. Auch Freitag kann ausgeschlossen werden. An diesem Wochentag veranstaltet Apple keine Events. Donnerstag fällt auf den 11. September und wird aus nachvollziehbaren Gründen ebenfalls gemieden. Somit bleiben Dienstag, der 9. oder Mittwoch, der 10. September als realistische Optionen.

Nicht nur das iPhone steht im Rampenlicht

Was wir vom iPhone 17 erwarten können, haben wir euch hier zusammengefasst. Neben dem iPhone 17 wird Apple voraussichtlich auch weitere Produkte vorstellen. Erwartet werden neue Apple Watch Modelle sowie Updates für die AirPods.