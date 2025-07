Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 4 zu iOS 18.6 und iPadOS 18.6 veröffentlicht. Damit geht es in die nächste Beta-Runde und eingetragene Entwickler haben eine neue Möglichkeit, sich mit den kommenden X.6 Updates zu beschäftigen.

Beta 3 ist da: iOS 18.6 & iPadOS 18.6

Auch wenn hinter den Kulissen die Arbeiten an iOS 26 und iPadOS 16 längst auf Hochtouren laufen, geht die Entwicklung von iOS 18 und iPadOS 18 weiter. Soeben hat der Hersteller die Beta 3 zu iOS 18.6 und iPadOS 18.6 veröffentlicht. Doch nicht nur das. Darüberhinaus steht auch die Beta 3 für macOS 15.6, watchOS 11.6, visionOS 2.6, tvOS 18.6 und HomePod Software 18.6 zur Verfügung.

Das Update kann in gewohnter Manier z.B. über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates heruntergeladen und installiert werden. Allzu große Erwartungen solltet ihr an die X.6 Updates nicht haben. Die ersten beiden Beta-Versionen haben keine echten Neuerungen hervorgebracht hat. Von daher gehen wir davon aus, dass sich Apple in erste Linie um Bugfixes und Leistungsverbesserungen kümmert. Gut möglich, dass parallel die Einführung von Apple Intelligence in China mit diesem Update vorbereitet wird.

Die finale Version von iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, visionOS 2.6, tvOS 18.6 und HomePod Software 18.6 wird Apple im Juli oder August für alle Nutzer veröffentlichen.