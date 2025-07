Als Apple im Jahr 2022 die Dynamic Island mit dem iPhone 14 Pro vorstellte, wirkte sie für viele zunächst wie ein Experiment. Der eingeblendete pillenförmige Bereich soll nicht nur die Face ID Sensoren und die Frontkamera verstecken, sondern auch einen Mehrwert bieten. Das mit dem Verstecken klappt schon ganz gut, doch bei dem Mehrwert besteht noch Nachholbedarf. Geht es nach dem Leaker Majin Bu wird Apple nicht nur die Dynamic Island verkleinern, sondern auch das Konzept nochmal überarbeiten.

Ein Upgrade für die Dynamic Island

Apples langfristiges Ziel für das iPhone ist es, dass die Dynamic Island vollständig verschwindet, sodass wir ein vollflächiges und unterbrechungsfreies Display erhalten. Den nächsten Zwischenschritt könnten wir beim iPhone 17 Pro Max erleben. So soll angeblich eine „Metalens“ für Face ID zum Einsatz kommen, die die Sender- und Empfängerkomponenten integriert, was die Größe und Dicke der Strukturelemente verringert und zu einer kleineren Dynamic Island führen könnte.

Doch die Dynamic Island soll nicht nur kleiner werden. So spricht der bekannte Leaker Majin Bu auch von Softwareänderungen, die in den nächsten Jahren eingeführt werden sollen. Apple wolle die Dynamic Island funktional deutlich aufwerten und stärker in das System einbinden. Die bisherige Info-Fläche am oberen Bildschirmrand würde demnach zu einem interaktiven Steuerbereich heranwachsen.

In einem Interview erklärt Majin Bu gegenüber Applex4:

„Ich kann verraten, dass die Dynamic Island in den kommenden Jahren eine bedeutende Weiterentwicklung erfahren wird. Apple scheint entschlossen zu sein, sie funktionaler und integrierter zu gestalten und sie zu einem Schlüsselelement der Benutzererfahrung zu machen. Die Entwicklung könnte einen Fortschritt in der Geräteinteraktion bedeuten, aber vorerst werde ich weitere Details noch unter Verschluss halten.“

Die bisherige Rolle der Dynamic Island war klar umrissen. Sie zeigt hauptsächlich, was im Hintergrund läuft, ohne sich aufzudrängen. Dabei sind kleinere Aktionen wie die Steuerung von Musik oder das Öffnen von Apps möglich. Künftig könnte die Dynamic Island viel aktiver werden. Denkbar sind erweiterte Eingabemöglichkeiten, zusätzliche App-Steuerungen oder eine neue Ebene für Systeminformationen. Dabei kann direkt mit den Informationen interagiert werden, was die Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessern dürfte.

Nach aktuellem Stand wird erwartet, dass Apple das iPhone 17 am 9. oder 10. September vorstellen wird. Wenn sich die Hinweise bestätigen, erwartet uns womöglich schon die erste Erweiterung der Dynamic Island.