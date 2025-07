Apple könnte mit dem iPhone 17 Pro eine neue Farbvariante einführen. So ist laut dem bekannten Leaker Sonny Dickson eine kupferähnliche orange Farboption im Gespräch, die bisher in keiner iPhone-Reihe aufgetaucht ist.

Dickson hat auf Social Media Bilder von angeblichen Kameralinsen-Abdeckungen für die kommenden iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max Modelle veröffentlicht. Die abgebildeten Farben tragen die Bezeichnungen Schwarz, Grau, Silber, Dunkelblau und Orange. Während Schwarz, Grau und Silber vermutlich den bekannten Farbtönen Titan Schwarz, Natur und Weiß der aktuellen iPhone 16 Pro Generation entsprechen, deutet das Dunkelblau auf ein Comeback der Titan Blau Variante vom iPhone 15 Pro hin.

Besonders interessant ist hier die Farboption Orange für das iPhone 17 Pro Max. Die Farbe lässt eine neue Kupfer-Optik vermuten, die Apple so bisher noch nicht angeboten hat. Es wäre eine willkommene Abwechslung in der Farbpalette. Eine wärmere und edlere Farbvariante stellt ein interessanter Kontrast zu den überwiegend kühlen Tönen der letzten Jahre dar.

Noch bleibt jedoch offen, ob die gezeigten Bauteile tatsächlich Hinweise auf die finalen Farboptionen geben. Sonny Dickson lag in der Vergangenheit jedoch mehrfach mit seinen Leaks richtig, insbesondere bei Designänderungen und neuen Farboptionen. Spätestens im September, wenn Apple traditionell seine neuen iPhone-Modelle präsentiert, wird Klarheit herrschen.

iPhone 17 lens protection cover will match the phone color. The orange one for the Pro Max might hint at a new shade, possibly dark gold or copper. pic.twitter.com/BMamZ45now

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) July 14, 2025