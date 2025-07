Aiper hat soeben IrriSense angekündigt. Dabei handelt es sich um eine intelligente, vollständig vernetzte Lösung für die smarte Gartenbewässerung. Aiper IrriSense ist ab sofort bei Amazon und weiteren Stores erhältlich.

Aiper kündigt IrriSense an

Bis dato kannten wir Aiper in erster Linie als Hersteller von Poolrobotern – schließlich ist Aiper Marktführer für kabellose Poolroboter. Nun betritt das Unternehmen ein neues Terrain und kümmert sich um eine wassersparende Rasenbewässerung in eurem Garten.

Herkömmliche Sprinklersystem haben verschiedene Nachteile. Neben einer aufwendigen Installation passen sich diese nicht automatisch an Wetteränderungen an. Genau an diesen Punkten setzt Aiper IrriSense an. Aiper IrriSense bietet eine intelligente, vollständig vernetzte Lösung für die smarte Gartenbewässerung. Über die Aiper App könnt ihr individuelle Bewässerungszonen einrichten – mit wenigen Fingertipps lassen sich so Karten für verschiedene Rasenabschnitte erstellen. Gleichzeitig ist IrriSense mit aktuellen Wetterdaten verknüpft. Erkennt das System bevorstehenden Regen oder hohe Luftfeuchtigkeit, wird die Bewässerung automatisch angepasst oder pausiert.

Ihr legt personalisierte Bewässerungspläne fest – inklusive Frequenz, Uhrzeit, Wochentagen und gewünschter Wassermenge. Danach übernimmt das System die Steuerung vollautomatisch. Die von Aiper entwickelte EvenRain-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung auf Flächen bis zu 445 qm. Dabei wird ein natürlicher Landregen simuliert. Die adaptive Re-Spray-Funktion sorgt nach dem Bewässern der äußeren Zone automatisch für eine kürzere Sprühdistanz – so werden auch schwer erreichbare Innenbereiche effizient mit Wasser versorgt. Das verhindert blinde Flecken, ohne unnötige Überlappung zu verursachen.

Einfache Einrichtung in nur 15 Minuten

Laut Aiper lässt sich IrriSense in nur 15 Minuten installieren. Ihr benötigt kein Werkzeug, müsst weder Graben noch braucht ihr externe Hilfe. Aiper IrriSense wird lediglich über eine handelsübliche Gartenwasserleitung verbunden, mit vier Heringen fixiert und über die App aktiviert. Mit einem Gewicht von nur 4,8 Kilogramm ist es leicht zu transportieren und kann flexibel im Garten eingesetzt oder eingelagert werden. Ein integriertes Rückschlagventil schützt zudem das Hauswassersystem vor Verunreinigung durch Rückfluss.

Preis & Verfügbarkeit

Aiper IrriSense ist ab sofort zur unverbindlichen Preisempfehlung von 649 Euro bei Amazon und weiteren Stores erhältlich.