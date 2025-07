Rund fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple seine Wallet-App um eine digitale Autoschlüsselfunktion erweitert hat. Mit Apple CarKey könnt ihr kompatible Fahrzeuge mit eurem iPhone oder der Apple Watch entriegeln und starten. Das Ganze basiert auf der Digital Key-Spezifikation des Car Connectivity Consortium (CCC). Genau diese soll schon bald aktualisiert werden und neue Funktionen bieten.

Apple möchte CarKey verbessern

Die Digital Key Version 3.0 ist schon ein paar Jahr alt und wurde im Jahr 2021 veröffentlich. Sie bietet neben Bluetooth LE auch Unterstützung für Ultrabreitband (UWB). Nun arbeitet das Konsortium an der Einführung der Digital Key Version 4.0. Aus einer begleitenden Pressemitteilung geht hervor, dass Apple und andere CCC-Mitglieder diese Woche bei einer von Apple in Cupertino, Kalifornien, ausgerichteten Veranstaltung Praxistests von Digital Key Version 4.0 durchführen werden.

Teilnehmer an der Veranstaltung sind unter anderem: Apple, BMW, Continental Automotive Technologies GmbH, DEKRA Testing and Certification S.A.U, Ellisys SA, Ford Motor Company, Google, Hyundai Motor Company, Lucid Group, Inc., Motorola Mobility LLC, Rivian Volkswagen Group Technologies, Technica Engineering GmbH and TTA.

Viele Details zur neuen Spezifikation sind bislang nicht bekannt. Das CCC spricht davon, dass die neueste Spezifikation „die plattformübergreifende Interoperabilität und versionsübergreifende Kompatibilität“ digitaler Autoschlüssel weiter verbessern wird.

Aktuell unterstützen unter anderem Fahrzeuge von Audi, BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz, RAM und Volvo Apple CarKey. Weitere Hersteller, wie Acura, Chevrolet, Cadillac, GMC, Porsche und Rivian sollen bald folgen.