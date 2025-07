Schon seit einiger Zeit kursieren Gerüchte über ein faltbares iPhone. Immer wieder fiel dabei der Name Samsung Display als möglicher Panel-Lieferant. Jetzt widmet sich der Analyst Ming-Chi Kuo dem Thema. Überraschend dabei ist, dass Apples Ansatz offenbar über das hinausgeht, was Samsung bislang in den eigenen Foldables verbaut hat.

Das Geheimnis liegt unter dem Display

Herzstück der neuen Technologie ist eine speziell entwickelte Metallplatte unter dem Bildschirm. Sie sorgt dafür, dass die bei jedem Auf- und Zuklappen entstehenden Spannungen nicht punktuell, sondern gleichmäßig verteilt werden. Die Platten hierfür stammen von dem Zulieferer Fine M-Tec, der in der Vergangenheit auch schon Samsung beliefert hat. Doch Apple scheint sich eine maßgeschneiderte Variante gesichert zu haben, die einen entscheidenden Vorteil hat.

Einer der größten Designvorteile dieser Technik ist die Falte, oder besser gesagt, das Fehlen einer solchen. Apple hatte sich bereits früh zum Ziel gesetzt, den sichtbaren Falz komplett verschwinden zu lassen. Viele Jahre der Entwicklung und eine Kooperation mit Fine M-Tec später soll das faltbare Display-Design nun perfektioniert sein. Fine M-Tec wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 mit der Auslieferung der Metallplatten für das faltbare iPhone beginnen.

Der Scharniermechanismus soll dabei sehr stabil sein. Der Analyst Ming-Chi Kuo berichtete bereits, dass das Scharnier sowohl Titan als auch Edelstahl enthalten wird. Die Materialien sind für ihre Langlebigkeit und ihr geringes Gewicht bekannt, was auf ein stabiles und dennoch leichtes Gerät hindeutet. Die von Kuo ebenfalls veröffentlichten technischen Daten beschreiben ein faltbares Gerät mit einem 7,8 Zoll Innendisplay und einem 5,5 Zoll Außendisplay. Zu den weiteren Hardware-Merkmalen gehören zwei Kameras auf der Rückseite, eine Kamera auf der Vorderseite und ein Touch ID Sensor in der Einschalttaste. Zudem erwartet der Analyst, dass das faltbare iPhone relativ dünn sein wird und im ausgeklappten Zustand etwa 4,5 mm und im zusammengeklappten Zustand zwischen 9 mm und 9,5 mm dick ist.

Es wird erwartet, dass die Massenproduktion des ersten faltbaren iPhone in der zweiten Hälfte 2026 anlaufen wird. Ein Marktstart im Jahr darauf erscheint realistisch. Erste Prognosen gehen von einem Verkaufspreis zwischen 2.000 und 2.500 US-Dollar aus. Obwohl mehrere Quellen über ein faltbares iPhone berichten, ist es wichtig zu beachten, dass Apple bisher keine offiziellen Pläne für ein solches Gerät bestätigt hat. Wir werden wahrscheinlich noch viele Gerüchte hören, bevor etwas Offizielles veröffentlicht wird.