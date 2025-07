Noch in diesem Jahr wird Resident Evil: Survival Unit für iPhone und iPad erscheinen. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, dass Spiel im App Store vorzubestellen. Sobald dieses erhältlich ist, erhaltet ihr eine Information und das Spiel für auf euer Gerät geladen.

Resident Evil: Survival Unit für iPhone und iPad lässt sich ab sofort vorbestellen

Sonys Tochtergesellschaft Aniplex Inc. Hatte Anfang dieses Monats das neue Spiel Resident Evil: Survival Unit angekündigt. Das neue mobile Strategiespiel wird unter anderem für iOS und Android zur Verfügung stehen. Das Game spielt im legendären, von Zombies verseuchten Universum, das sich über fast drei Jahrzehnte an Konsolen- und PC-Spielen, mehreren Remakes sowie mehreren Film- und Fernsehadaptionen erstreckt. Allerdings spielt Resident Evil: Survival Unit in einer parallelen Handlung während der Ereignisse von Resident Evil 2 und Resident Evil 3.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In der App Store Beschreibung heißt es unter anderem

In der Welt von „Resident Evil Survival Unit“ ist Strategie der Schlüssel zum Überleben. Als sich eine unbekannte Infektion ausbreitet, zerfällt die Stadt im Handumdrehen. Du bist mit einer Gruppe isolierter Überlebender in den Ruinen gestrandet. Baue deine Basis auf, sichere Ressourcen und erweitere deinen Einfluss, um dir einen Weg zum Überleben zu bahnen!

Das Spiel ist grundsätzlich kostenlos. In-App-Game-Käufe werden erhältlich. Als Veröffentlichungstermin wird der 31.12.2025 genannt. Wir gehen allerdings davon aus, dass es sich um einen Platzhalter handelt und das Spiel früher erscheinen wird.