Apple verstärkt sein Engagement in den Vereinigten Staaten mit einer neuen Investition in Höhe von 500 Millionen US-Dollar. Im Fokus steht der Aufbau neuer Produktions- und Recyclinganlagen für seltene Erden.

Was seltene Erden so besonders macht

Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 chemischen Elementen, die in der modernen Elektronik eine entscheidende Rolle spielen. Trotz ihres Namens sind sie nicht selten im geologischen Sinne, jedoch nur schwer wirtschaftlich zu fördern. Sie finden sich in nahezu jedem Hightech-Gerät, darunter Smartphones, Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und Militärtechnik. Ihre besonderen magnetischen, optischen und katalytischen Eigenschaften machen sie unersetzlich für viele Technologien.

Magnetfertigung in Texas

Ein zentraler Bestandteil von Apples 500-Millionen-Dollar-Projekt ist die Partnerschaft mit MP Materials, dem einzigen vollintegrierten Produzenten seltener Erden in den USA. Gemeinsam wollen die Unternehmen in Fort Worth, Texas, eine hochmoderne Produktionsstätte für Neodym-Magnete aufbauen. Diese Magnete kommen unter anderem in iPhones, AirPods und Macs zum Einsatz, insbesondere in Lautsprechern und Taptic Engines. Apple sichert sich über einen mehrjährigen Vertrag den Bezug dieser US-gefertigten Komponenten und reduziert damit seine Abhängigkeit von internationalen Lieferketten.

Recyclinglinie in Kalifornien

Parallel zur Produktionsausweitung in Texas planen Apple und MP Materials den Aufbau einer Recyclinganlage in Mountain Pass, Kalifornien. Ziel ist es, dort neue Technologien zu entwickeln, um seltene Erden aus alten Geräten effizient zurückzugewinnen. Dadurch soll nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Versorgungssicherheit mit diesen kritischen Rohstoffen langfristig gestärkt werden.

Technologische Innovation als Wachstumsmotor

In einer Pressemitteilung betont Apple-CEO Tim Cook die Rolle der amerikanischen Innovationskraft für den Erfolg des Unternehmens. Die Partnerschaft mit MP Materials sei ein Beispiel für Apples anhaltende Investitionen in Forschung, moderne Fertigung und nachhaltige Technologieentwicklung in den USA. Zwar bleibt die iPhone-Produktion weiterhin außerhalb der Vereinigten Staaten, doch Apple schafft durch die aktuelle Investition neue Arbeitsplätze im Bereich Hightech-Fertigung und Forschung.