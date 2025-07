Lange galt Apple TV+ als Außenseiter im Rennen um die großen Streaming-Hits. Doch nun gelingt dem Dienst ein beachtlicher Sprung nach vorn. Mit der zweiten Staffel von „Severance“ schafft es erstmals eine Apple-Produktion unter die Top 5 der meistgesehenen Serien in den USA. Laut den Nielsen Ratings belegte die Apple TV+ Serie im ersten Halbjahr 2025 mit beachtlichen 9,27 Milliarden gestreamten Minuten den fünften Platz in den Streaming-Charts.

Streaming-Landschaft im Wandel

Als Nielsen Ratings bezeichnet man die Einschaltquoten des amerikanischen Fernsehens. Verantwortlich für deren Messung ist die Firma Nielsen Media Research USA. Schon länger verfolgt das Marktforschungsunternehmen auch die TV-Streaming-Aktivitäten der größten Anbieter.

Noch vor wenigen Jahren dominierte Netflix das Geschehen fast nach Belieben. Mit über 80 Prozent der meistgesehenen Inhalte stellte Netflix im Jahr 2021 noch den Löwenanteil in der Streaming-Landschaft. Heute ist das Bild vielfältiger. Im ersten Halbjahr 2025 liegt Netflix zwar weiterhin vorn, doch der Marktanteil schrumpft auf unter 50 Prozent. Neue Player, die viel Geld in ihre Produktionen investiert haben, wollen auch ein Stück vom großen Kuchen abhaben. Amazon bleibt mit „Reacher“ stark, während auch Plattformen wie Max, Hulu und Paramount+ relevante Erfolge feiern. Jetzt zeigt sich auch Apple TV+ prominent im Spitzenfeld, was Apple nicht nur eine gute Quote beschert, sondern auch neue Abonnenten bringt.

Nachfolgend die meistgesehenen Serien in den USA für das erste Halbjahr 2025:

Squid Game (Netflix): 15.074 Millionen Minuten Reacher (Prime Video): 13.313 Millionen Minuten The Night Agent (Netflix): 12.219 Millionen Minuten Ginny & Georgia (Netflix): 10.201 Millionen Minuten Severance (‌Apple TV‌+): 9.275 Millionen Minuten 1923 (Paramount+): 8.536 Millionen Minuten The Pitt (Max): 8.227 Millionen Minuten The Handmaid’s Tale (Hulu): 8.165 Millionen Minuten You (Netflix): 8.097 Millionen Minuten Landman (Paramount+): 7.826 Millionen Minuten

„Severance“ als Türöffner

Der Erfolg von „Severance“ kommt nicht von ungefähr. Die Serie lebt von ihrer klaustrophobischen Stimmung, der durchdachten Ästhetik und der psychologischen Tiefe ihrer Figuren. Sie ist kein lauter Blockbuster, sondern ein leiser Thriller, der unter die Haut geht. Genau dieser Ansatz scheint anzukommen. Apple hat die Serie längst für eine dritte Staffel verlängert und baut auf das Momentum, das sie ausgelöst hat.

Apple hält sich mit Zahlen traditionell bedeckt, doch laut Schätzungen von Ampere Analysis hat sich die Zahl zahlender Abonnenten weltweit auf über 60 Millionen erhöht. Besonders stark ist das Wachstum in Nordamerika und Westeuropa. Dabei verfolgt Apple eine klare Strategie. Statt auf Masse setzt der Dienst auf gezielte Qualität. Produktionen wie „Ted Lasso“, „Foundation“ oder eben „Severance“ zeigen, dass sich dieser Ansatz zunehmend auszahlt.