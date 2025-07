Die Emmy Awards 2025 stehen auch. Auch wenn uns noch ein paar Wochen von der eigentlichen Preisverleihung treffen, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Nun wurden die Nominierungen bekannt gegeben und Apple TV+ konnte insgesamt 81 Nominierungen für sich verbuchen.

Apple TV+ erhält 81 Nominierungen für die Emmy Awards 2025

Auch wenn Apple TV+ noch nichts gewonnen hat, aber diese Zahl kann sich sehen lassen. Apple TV+ hat bei den diesjährigen 77. Emmy Awards rekordverdächtige 81 Emmy-Nominierungen für 14 erfolgreiche Apple Original-Titel erhalten.

Severance war mit 27 Nominierungen die am häufigsten nominierte Serie des Jahres und The Studio schrieb mit insgesamt 23 Nominierungen Geschichte als am häufigsten nominierte neue Comedyserie. Mit den Top-Nominierungen für Drama (Slow Horses) und Comedy (Shrinking) ist Apple TV+ außerdem das einzige Netzwerk, das mehrere Titel in den Kategorien „Herausragende Comedy- und Dramaserie“ hat. Apple hat in diesem Jahr auch die meisten Nominierungen für die schauspielerischen Leistungen aller Netzwerke und Studios erhalten, mit insgesamt 31 Nominierungen für die schauspielerische Leistung.

„Alle bei Apple feiern heute Morgen das Talent, die Kreativität und die harte Arbeit aller unserer Emmy-Nominierten“, sagte Zack Van Amburg, Leiter Worldwide Video bei Apple. „Severance und The Studio haben unsere kühnsten Erwartungen übertroffen und neben den phänomenalen Serien Shrinking und Slow Horses die meisten Nominierungen sowohl für Drama- als auch für Comedy-Serien erhalten. Diese Serien haben beim Publikum weltweit großen Anklang gefunden, und wir sind der Television Academy unglaublich dankbar, dass sie die Bandbreite des Geschichtenerzählens anerkennt, die wir fördern durften. Wir gratulieren allen Nominierten von Herzen.“

Folgende Apple Original-Serien erhielten Nominierungen: Severance, The Studio, Slow Horses, Shrinking, Presumed Innocent, The Gorge, Bad Sisters, Dope Thief, Disclaimer, Pachinko, Your Friends & Neighbors, Dark Matter, Deaf President Now! und Bono: Stories of Surrender.

Die Gewinner der Emmy Awards 2025 werden bei den Creative Arts-Zeremonien am 6. und 7. September sowie bei der Verleihung der Primetime Emmy Awards am 14. September 2025 bekannt gegeben.