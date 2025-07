Tim Cook bleibt Apple voraussichtlich noch lange erhalten. Trotz des Abschieds von Jeff Williams, der mit seinen 62 Jahren als Chief Operating Officer zurücktritt, denkt bei Apple niemand an einen baldigen Wechsel an der obersten Spitze. Bloomberg zufolge ist intern keine Rede von einem Nachfolgeprozess für Apples CEO Tim Cook. Im Gegenteil. Cook, mittlerweile 64 Jahre alt, soll dem Unternehmen noch mindestens fünf Jahre in seiner Position als CEO erhalten bleiben.

Zwischen Loyalität und leisen Warnungen

Im innersten Kreis der Apple-Führung herrscht auffallende Geschlossenheit. Cooks Team gilt als loyal, eingeschworen und weitgehend kritiklos gegenüber seiner Linie. Immerhin hat sich Apples Aktienkurs seit Cooks Amtsantritt verfünfzehnfacht, was seine Position alleine schon aus finanzieller Sicht im Unternehmen festigt.

Doch nicht alle sind frei von Sorgen. Eddy Cue, verantwortlich für Apples Service-Geschäft, sieht das Unternehmen in einer kritischen Phase. Ihn umtreibt die Frage, ob Apple im Zeitalter der KI ausreichend schnell handelt oder Gefahr läuft, wie einst Nokia in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Trotz solcher Bedenken setzt das Unternehmen weiterhin voll auf Cook. Gerade in Zeiten des technologischen Umbruchs scheint er intern als derjenige zu gelten, der die Führung mit ruhiger Hand und strategischem Blick meistern kann.

Ein Generationswechsel nimmt Fahrt auf

Während die Spitze stabil bleibt, verändert sich das obere Management spürbar. Mit Jeff Williams verlässt ein weiteres Urgestein das Unternehmen, nachdem sich Dan Riccio bereits im Vorjahr zurückgezogen hatte. Beide Abschiede zogen Umstrukturierungen nach sich. Design-Teams berichten nun direkt an Cook, was seine Rolle stärkt.

Craig Federighi übernimmt inzwischen auch die Verantwortung für Health und watchOS, Eddy Cue betreut zusätzlich Fitness+, und Sabih Khan rückt als neuer COO in den Kreis der obersten Entscheider auf. Er verantwortet unter anderem AppleCare und das Geschäft in China.

In Apples Neuordnung zeigt sich eine stille, aber zielgerichtete Verjüngung. Viele der bisherigen Spitzenkräfte nähern sich dem Rentenalter. Greg Joswiak, Johny Srouji und Eddy Cue stehen an der Spitze einer Generation, deren Zeit im Unternehmen langsam ausläuft.

Die Richtung ist klar. Tim Cook bleibt der starke Mann an der Spitze, während sich unterhalb seiner Ebene bereits die nächste Managementgeneration in Stellung bringt. Dabei ist es wahrscheinlich, dass Cook bald auch den Vorsitz des Aufsichtsrats übernimmt, da der bisherige Chairman Arthur Levinson das von Apple festgelegte Höchstalter bereits überschritten hat.