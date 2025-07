Im Juli und August setzt Apple Arcade auf charmante Crossover-Events mit beliebten Charakteren aus bekannten Kinderserien. Besonders Fans von SpongeBob Schwammkopf kommen auf ihre Kosten. So taucht der beliebte Meeresbewohner gleich in mehreren Apple Arcade Spielen auf und bringt frischen Wind in bekannte Titel.

SpongeBob unter Wasser und auf hoher See

In „Snake.io+“ von Kooapps schlängeln sich Spieler durch ein maritimes SpongeBob-Event, das bis zum 25. August läuft. Wer fleißig Missionen abschließt, kann exklusive Skins von SpongeBob, Patrick, Sandy und Plankton freischalten. Die klassische Battle-Royale-Mechanik trifft hier auf vertraute Figuren und schräge Unterwasser-Atmosphäre.

‎Snake.io+ Developer: Kooapps Price: Exclusive to  Arcade

Auch „Crossy Road Castle“ von Hipster Whale bekommt ein Bikini-Bottom-Makeover. Vom 21. Juli bis zum 17. August finden dort zwei aufeinanderfolgende Events statt. Zuerst geht es beim „Krabby Patty Kollectathon“ darum, in witzigen Levels Krabbenburger zu sammeln. Danach folgt „Jellyfish Jam“, bei dem das Ausweichen vor Quallen zum Mittelpunkt wird. Spieler können dabei in die Rollen von Thaddäus, Sandy oder Patrick schlüpfen und sich gemeinsam im Koop-Jump’n’Run durch die actionreichen Level bewegen.

Wer mehr Herausforderung sucht, wird in „SpongeBob: Patty Pursuit“ fündig. Der neue Endlosmodus stellt Spieler auf die Probe. Ohne Checkpoints oder zusätzliche Leben geht es darum, so weit wie möglich zu kommen. Mit jeder Stufe steigt der Schwierigkeitsgrad, was den Modus besonders für ambitionierte Fans interessant macht.

Bluey und Paddington

Neben SpongeBob stehen diesen Sommer auch Bluey und Paddington im Rampenlicht. In „Fruit Ninja Classic+“ bringt Bluey bis zum 19. September eine Prise Magie ins Früchteschnippeln. Mit neuen Zauberstäben, Dojos und kleinen Easter Eggs wird das Spiel optisch wie spielerisch erfrischend neu interpretiert.

In „Crayola Gestalten und Spielen+“ zieht Paddington ein und sorgt bis zum 26. August für kreative Sommerstimmung. In einer britisch angehauchten Spielwelt geht es um Dekoration, Entdeckerlust und den Genuss eines virtuellen Marmeladeneises am Meer.