AVM startet mit dem Roll-out von FRITZ!OS 8.20. Allerdings steht das Update nicht direkt für sämtliche Modelle zur Verfügung. Die FRITZ!Box 7590 macht den Anfang, weitere Modelle folgen in den nächsten Tagen und Wochen.

FRITZ!OS 8.2 ist da, zumindest für die FRITZ!Box 7590. Kurzum: AVM ist mit dem Roll-out des Updates auf FRITZ!OS 8.20 gestartet. Dieses bringt mehr als 40 Neuerungen und Verbesserungen für die FRITZ!-Produkte mit sich.

Mit an Bord sind erweiterte Steuerungsmöglichkeiten im Smart Home, wie das Auslesen von Einspeisedaten, ein verbesserter Ausfallschutz für die Internetverbindung sowie praktische Optimierungen der Benutzeroberfläche. Das Update erweitert zudem die Komfortfunktionen im WLAN Mesh und bringt neue Energiesparoptionen. So wird die Einrichtung und Verwaltung von Mesh Repeatern deutlich vereinfacht, während sich der Energieverbrauch der FRITZ!Box dank des Features „Energy Efficient Ethernet“ jetzt noch gezielter steuern lässt. In den kommenden Wochen folgen weitere FRITZ!Box-Modelle und FRITZ!Repeater. FRITZ!OS 8.20 erhöht stetig die Sicherheit und Stabilität aller FRITZ!-Produkte und sorgt so für eine lange Einsatzdauer. Anwender erhalten FRITZ!OS 8.20 automatisch bei aktivierter Auto-Update-Funktion oder direkt nach einem Klick auf „Update starten“ über die Benutzeroberfläche „fritz.box“.