Der Absatz von AirPods stagniert in den USA. Doch mit der nächsten Generation der AirPods Pro könnte Apple neuen Schwung in den Markt bringen. Das legen aktuelle Zahlen von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) nahe.

Marktanteil stabil, Wachstum bleibt jedoch aus

Laut der Analyse besitzen inzwischen 44 Prozent der iPhone-Nutzer in den USA Bluetooth-Ohrhörer. Im Vorjahr lag der Anteil noch bei 41 Prozent. Innerhalb dieser Gruppe greifen 59 Prozent zu AirPods. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber den 57 Prozent im Jahr zuvor. Effektiv nutzen damit rund 26 Prozent aller iPhone-Besitzer in den USA derzeit AirPods.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Apple seine Marktanteile im schrumpfenden Ohrhörermarkt stabilisiert hat, aber kein nennenswertes Wachstum verzeichnen konnte. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Samsung, Sony, Bose und zahlreiche günstige Anbieter setzen Apple zunehmend unter Druck.

Für den großen Erfolg fehlt es laut den Analysten an neuen Produkten. Die aktuelle Generation, die AirPods Pro 2, kam bereits im September 2022 auf den Markt. Mit dem H2-Chip, verbesserter aktiver Geräuschunterdrückung und einer engeren Integration in Apples „Wo ist?“-Netzwerk waren sie technisch solide aufgestellt. Dennoch hat die Marktdynamik nach fast zwei Jahren abgenommen.

Preisaktionen deuten auf AirPods-Upgrade hin

Immerhin können Apples Profi-Ohrhörer in den USA mit günstigen Angeboten aufwarten. Während des Amazon Prime Day wurden die AirPods Pro 2 für nur 149 US-Dollar angeboten, was satte 100 Dollar unter dem offiziellen Preis liegt. Best Buy und Walmart zogen umgehend nach, obwohl Apple selbst den Preis unverändert ließ. CIRP sieht darin möglicherweise einen Versuch, Lagerbestände zu bereinigen.

Die Hoffnung liegt nun auf den AirPods Pro 3, die im Herbst erscheinen sollen, vermutlich gemeinsam mit neuen iPhones und Apple Watches. Erwartet werden Verbesserungen bei Klang und ANC, ein überarbeitetes Design sowie Sensoren zur Herzfrequenzmessung. Damit wäre das neue Modell nicht nur für Erstkäufer interessant, sondern auch für Nutzer mit alternden Akkus in den aktuellen Modellen.