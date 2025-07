Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die Ankündigung der neuen iPhone 17 Modelle zu. Glaubt man den aktuellen Gerüchten, so werden diese in weniger als zwei Monaten angekündigt. In den letzten Tagen gab es verstärkt Gerüchte zu den kommenden Farben. Neue Renderings veranschaulichen nun, wie die iPhone 17 Pro Modelle aussehen könnten.

iPhone 17 Pro: Renderings zeigen neue Farben

Zuletzt tauchten verstärkt Gerüchte zu den Farboptionen der iPhone 17 Familie auf. Unter anderem heißt es, dass das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max könnten in einem neuen Orange und einem Dunkelblau erscheinen werden. Genau wie in den letzten Jahren dürfte Apple somit die Farbauswahl bei den Pro-Modellen dezent anpassen.

Nun meldet sich erneut Leaker Majin Bu zu Wort und spricht von folgender Farbauswahl beim iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max.

Schwarz

Dunkelblau

Orange

Silber

Diese Farben basieren laut Bu auf Informationen eines „Zubehörherstellers und Apple nahestehenden Quellen“. Die passenden Renderings hält der Leaker ebenfalls bereit. Die Optionen Silber und Schwarz kennen wir bereits und die dunkel blaue Farbe kommt uns ebenfalls bekannt vor. Gänzlich neu dürfte Orange sein.