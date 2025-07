Im Zentrum des iOS 26 Updates steht eine neu gestaltete Benutzeroberfläche, die mit glasähnlichen Effekten, sanften Lichtreflexen und halbtransparenten Flächen arbeitet. Apple nennt den neuen Stil intern „Liquid Glass“. Das Unternehmen könnte für das iPhone 17 Pro eine ganz besondere Farbvariante planen, die visuell an das „Liquid Glass“-Design erinnert. Das Gehäuse und die Benutzeroberfläche sollen sich dabei optisch so ergänzen, dass das Design erstmals wie aus einem Guss wirkt.

Farbspiel mit „Liquid Glass“-Anmutung

Laut dem bekannten Leaker Instant Digital soll das iPhone 17 Pro eine exklusive Farbe erhalten, die mit dem „Liquid Glass“-Design von iOS 26 harmoniert. Selbst gesehen hat der Leaker die neue Farbe zwar nicht, doch wie er erfahren hat, soll sie auf einem weißen Basiston beruhen, der je nach Licht unterschiedlich schimmert. Das Zusammenspiel aus Lichtreflexion und Farbverschiebung soll dem iPhone eine besondere Tiefe geben und sich harmonisch in die durchscheinenden Elemente von iOS 26 einfügen.

Eine weiße Farbe, die sich chamäleonartig dem Licht anpasst, wäre in der Tat ein stilistischer Schritt, der Hardware und Software näher zusammenbringen könnte. Dabei würde die Ähnlichkeit zum „Liquid Glass“-Look eine ganz neue Wahrnehmung des iPhone-Designs schaffen.

Was die Authentizität des Leaks angeht, so bleibt der Wahrheitsgehalt dieses Gerüchts abzuwarten. Instant Digital hat in der Vergangenheit durchaus schon zutreffende Details zu Apple-Produkten geliefert, darunter die gelbe Farbvariante des iPhone 14 sowie das Titan-Milanese-Armband der Apple Watch Ultra 2. Etwas Verwirrung stiftete jedoch der Leaker Majin Bu, der Bilder von angeblich originalgetreuen Kameraobjektiv-Covern teilte. Eine weiße Variante war darin nicht zu sehen, dafür aber eine als „Transparent“ bezeichnete Version. Auf Nachfrage wich Bu einer klaren Antwort aus, deutete jedoch eine weitere Überraschungsfarbe an, die Apple momentan testen würde.