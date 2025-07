Passend zum Wochenende startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem „Hundreds of Beavers“, „Der Vierer“ und „Paddington in Peru“.

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen gilt auch hier: Nur Prime-Mitglieder können die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es bei Amazon. Es lohnt sich, das Angebot durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

„19. Jahrhundert, im Mittleren Westen der USA: Der abenteuerlustige Jean Kayak versucht sein Glück als Pelzjäger. Mit raffinierten Fallen fängt er reihenweise bösartige Waschbären und mannshohe Biber. Als er sich in die Tochter eines Pelzhändlers verliebt, soll er einen ungewöhnlichen Brautpreis liefern: Biber. Am besten Hunderte! Zu dumm, dass die Biber cleverer sind als der unerfahrene Jäger …“

Besetzung: Ryland Brickson Cole Tews, Olivia Graves, Doug Mancheski u. a.

Besetzung: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach De Bankolé, Alessandro Nivola u. a.

„In der bewegenden und herzzerreißenden Lovestory des preisgekrönten Regisseurs John Crowley (‚Brooklyn‘) mit den Oscar-nominierten Florence Pugh und Andrew Garfield begegnen sich Almut und Tobias in einem völlig unerwarteten Moment ihres Lebens, mit dem eine gemeinsame Geschichte und außergewöhnliche Liebe beginnt, die jedoch durch eine schlimme Nachricht auf eine harte Probe gestellt wird.“

Besetzung: Andrew Garfield, Florence Pugh, Grace Delaney, Lee Braithwaite, Aoife Hinds, Adam James, Douglas Hodge, Amy Morgan u. a.

Besetzung: Topher Grace, Chloe East, Sophie Thatcher, Hugh Grant u. a.

„Dani wird in ihrem abgelegenen Haus brutal ermordet. Ein Patient aus der geschlossenen Psychiatrie von Danis Ehemann Ted wird verdächtigt – bis er tot aufgefunden wird. Ein Jahr später erhält Ted Besuch von Danis blinder Schwester Darcy, einer mysteriösen Hellseherin. Mit Hilfe einer Figur, auf der ein übernatürlicher Fluch lastet, sucht sie Danis Mörder – und bringt sich dabei in größte Gefahr.“

Besetzung: Carolyn Bracken, Johnny French, Steve Wall, Joe Rooney, Gwilym Lee, Tadhg Murphy, Caroline Menton, Ivan de Wergifosse u. a.

„Paddington ist zurück! Gemeinsam mit Familie Brown reist der liebenswerte Bär in seinem dritten großen Kino-Abenteuer in seine Heimat Peru, um Tante Lucy zu besuchen. Doch die ist verschwunden und so beginnt eine atemberaubende Reise. Mit Antonia Banderas und Olivia Colman gesellen sich zwei hochkarätige Neuzugänge zum Cast. Auch diesmal leiht Elyas M’Barek Paddington seine deutsche Stimme!“