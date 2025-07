Apple hat einen neuen Werbespot auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Mit diesem bewirbt das Unternehmen die „Bereinigen“-Funktion (Im Englischen „Clean Up“ der Fotos-App. Mit dieser können störende Objekte aus einem Foto entfernt werden.

Apple Intelligence – Clean Up Photos: Cat – iPhone 16

Apple hat den Clip „Apple Intelligence – Clean Up Photos: Cat“ auf YouTube veröffentlicht, um zu demonstrieren, wie ihr die Fotos-App nutzen könnt, um störende Objekte aus einem Foto zu entfernen.

In dem Video macht ein Mann ein Foto von einer Frau mit ihrer Katze und entfernt die Katze anschließend mithilfe der Funktion „Bereinigen“ aus dem Bild. Da sowohl die Katze als auch die Frau über die Veränderung verärgert sind, macht er das Ganze wieder rückgängig und zeigt, dass man die Veränderungen wieder zurück nehmen kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bei „Bereinigen“ handelt es sich um eine Funktion von Apple Intelligence in der Fotos-App, mit der störende Objekte aus einem Foto entfernt werden können. Um das Feature nutzen zu können, benötigt ihr ein iPhone 16 Modell, ein iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max, ein iPad mit A17 Pro oder M1 und neuer einen Mac mit M1 oder neuer sowie iOS 18.1, iPadOS 18.1 oder macOS Sequoia 15.1 oder neuer. Bei uns in Deutschland wurde Apple Intelligence erst mit iOS 18.4, iPadOS 18.4 eingeführt, so dass ihr mindestens diese Version installiert haben müsst.