Apple plant angeblich für nächstes Jahr den Einstieg in den Markt der faltbaren Smartphones. Zwar wäre das vergleichsweise spät, doch Mark Gurman von Bloomberg geht davon aus, dass Apple schnell eine dominante Rolle einnehmen könnte. Wie üblich will Apple nicht unbedingt als Erster auf dem Spielfeld stehen, sondern als der Hersteller, der es am besten macht.

Das „iPhone Fold“

Das erste faltbare iPhone wird laut den bisherigen Gerüchten ein 7,8 Zoll großes Innendisplay und ein 5,5 Zoll großes Außendisplay bieten. Zudem heißt es, dass das Gerät mit zwei Kameras auf der Rückseite, einer Kamera auf der Vorderseite und einem Touch ID Sensor in der Einschalttaste ausgestattet ist. Dabei soll das Gerät relativ dünn sein und im ausgeklappten Zustand etwa 4,5 mm und im zusammengeklappten Zustand zwischen 9 mm und 9,5 mm dick sein.

Apples Fokus liegt auf der Minimierung der sichtbaren Falte im Display, wofür das Unternehmen an einem verbesserten Scharniermechanismus arbeitet. Ein Unterschied zu bisherigen Geräten liegt zudem im Aufbau des Touchscreens. Während bei aktuellen faltbaren Smartphones die Touchschicht auf dem Display liegt, will Apple sie direkt in das Display integrieren. Dadurch wird das Gerät dünner, leichter und reagiert schneller auf Eingaben. Gleichzeitig soll das Display heller und vor allem stabiler sein, was besonders bei einem beweglichen Bildschirm ein wichtiger Vorteil ist.

Auch softwareseitig bereitet sich Apple auf das erste faltbare iPhone vor. Mit iOS 27 soll ein System entstehen, das speziell auf die Anforderungen und Möglichkeiten faltbarer Displays eingeht.

Wird das faltbare iPhone den Markt neu beleben?

Faltbare Geräte haben eine Phase rasanten Wachstums hinter sich. Zwischen 2019 und 2023 wuchs der Markt jedes Jahr um mindestens 40 % und profitierte dabei von dem neuen Hype. Laut diversen Berichten sind die Zahlen in letzter Zeit jedoch deutlich zurückgegangen.

Wenn jemand die Begeisterung für faltbare Geräte neu entfachen kann, dann ist es Apple. Apple ist dafür bekannt, dass das Unternehmen Technologien, die sich in der Anfangsphase noch als schwierig erwiesen haben, aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Für sein erstes faltbares Gerät hat sich Apple anscheinend viel vorgenommen. Aber wenn das „iPhone Fold“ das hält, was die Gerüchte versprechen, könnte Apple genau das liefern, was der Markt für faltbare Smartphones braucht. Dann kann der Markt über die Early Adopters hinaus in die Hände von Mainstream-Nutzern gelangen.

Preis und Release

Beim Preis wird Apple aller Voraussicht keine Kompromisse eingehen. Aktuell rechnen Beobachter mit einem Einstiegspreis von mindestens 2.000 US-Dollar. Das wäre deutlich mehr als für aktuelle iPhone-Modelle, würde jedoch im etablierten Preisbereich für Premium-Foldables liegen.

Auch wenn 2026 als angepeiltes Startjahr immer wieder auftaucht, bleibt der genaue Zeitplan weiterhin unklar. Seit 2020 gibt es fast jährlich neue Gerüchte, die den Marktstart um weitere Monate oder Jahre verschieben. Mal war 2022 im Gespräch, dann 2024, zwischenzeitlich auch 2027. Apple gibt wie gewohnt keinen Kommentar dazu ab. Immerhin hat das Unternehmen noch nicht einmal offiziell entsprechende Pläne bekanntgegeben. Die Gerüchteküche ist sich jedoch einig, dass ein faltbares iPhone kommen wird.