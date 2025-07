Apple bereitet offenbar ein Kamera-Upgrade für das nächste iPad Pro vor. Laut aktuellen Gerüchten wird das für Oktober 2025 erwartete neue iPad Pro nicht nur mit einem M5-Chip ausgestattet, sondern auch mit einer zweiten Frontkamera in der vertikalen Geräteausrichtung erscheinen. Damit trägt Apple dem Wunsch vieler Nutzer Rechnung, Face ID und Videotelefonie unabhängig von der Haltung des iPads komfortabel nutzen zu können.

M5-Chip und zwei Frontkameras

Im Mai 2024 hatte Apple beim M4 iPad Pro die Frontkamera in den Querformatrahmen verlegt. Das sorgte für eine verbesserte Nutzung von Face ID und Videocalls im waagerechten Modus. Mit der kommenden Generation wird laut Bloombergs Mark Gurman auch wieder die vertikale Nutzung optimiert. So sollen zwei Kameras auf der Vorderseite je nach Haltung des Geräts automatisch die passende Perspektive wählen.

Möglich macht das ein Zusammenspiel mit den Sensoren, die bereits heute für die automatische Ausrichtung des Displays sorgen. Zudem verdichten sich die Hinweise, dass Apple die Displayränder weiter verkleinern will. Das könnte Apple ohnehin dazu zwingen, die Anordnung und Integration der Kameras grundlegend anzupassen.

Abgesehen vom schnelleren M5-Chip, den Änderungen an der Frontkamera und den schmaleren Rändern erwarten wir keine größeren Neuerungen. Bemerkenswert ist, dass das iPad Pro das erste Gerät von Apple mit M5-Prozessor sein wird, während die ersten M5-Macs voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 auf den Markt kommen werden. Langfristig arbeitet Apple angeblich an einem faltbaren iPad mit größerem Bildschirm. Ein solches Gerät wird frühestens für 2027 erwartet.