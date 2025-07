Apple baut seine Sportoffensive weiter aus. Die hauseigene Sports App bekommt mit dem neuesten Update nicht nur neue Inhalte, sondern auch ein neues Publikum. In Deutschland ist die App jedoch leider weiterhin nicht verfügbar.

Update für die Sports App

Ab sofort ist der traditionsreiche FA Community Shield in der Apple Sports App vertreten. Dabei handelt es sich um den englischen Supercup, bei dem der Meister der Premier League gegen den Pokalsieger des FA Cups antritt. In der aktualisierten App können nicht nur Tore in Echtzeit verfolgt werden, sondern auch detaillierte Spielverläufe und Statistiken eingesehen werden. Zudem wurde die Boxscore-Ansicht in der App ausgebaut und bietet nun mehr Spielinformationen auf einen Blick. Zuletzt hatte Apple im Juni ein größeres Update für Wimbledon veröffentlicht.

Zeitgleich öffnet Apple die App für einen weiteren Markt. So steht Apple Sports erstmals auch in Mexiko zur Verfügung. Besonders für Fans der Liga MX ist das ein Gewinn. Sie können ihre Clubs ab sofort nicht nur in nationalen Duellen, sondern auch in Turnieren wie dem MLS Leagues Cup verfolgen. Mit der Erweiterung steigt die Zahl der unterstützten Länder auf vier. Neben den USA, Kanada und Großbritannien gehört nun auch Mexiko dazu.

Die Sports App bleibt kostenlos und ist im App Store erhältlich. Zwar noch nicht weltweit, aber immerhin erweitert Apple langsam die Verfügbarkeit, womit die Hoffnung steigt, dass die App bald in weiteren Ländern startet.