Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die erste Staffel zu „Shape Island“ auf Apple TV+ gestartet werden. Nun hat der Video-Streaming-Dienst die zweite Staffel angekündigt. Lange müsst ihr auf die Fortsetzung nicht mehr warten. Los geht es am 29. August 2025.

„Shape Island“: 2. Staffel startet am 29. August 2025

Apple TV+ hat heute die zweite Staffel der cleveren, lustigen und inspirierenden Stop-Motion-Animationsserie „Shape Island“ angekündigt. Diese startet am 29. August 2025 auf dem Video.Streaming-Dienst. Die zweite Staffel basiert auf der internationalen Bestseller-Bilderbuchtrilogie „Shapes“ von Mac Barnett und Jon Klassen und bietet noch mehr fantasievolle Abenteuer für Kinder und Familien.

Die mit einem Emmy Award ausgezeichnete Kinder- und Familienserie von Apple TV+ spielt auf einer bezaubernden Insel und lädt die Zuschauer ein, gemeinsam mit dem ernsten Quadrat, dem unerschrockenen Kreis und dem kniffligen Dreieck Spaß zu haben, nach Antworten zu suchen und ihre Freundschaft zu vertiefen – und dabei zu lernen, mit den Unterschieden der anderen umzugehen. „Shape Island“ zeigt Kindern, dass Freundschaft viele Formen annehmen kann.

In der zweiten Staffel sind die bekannten Stimmen von Yvette Nicole Brown (“Frog and Toad”) als Erzählerin, Harvey Guillén (“Puss in Boots: The Last Wish”) als Square, Scott Adsit (“Big Hero 6”) als Triangle und Gideon Adlon (“Justice League: Crisis on Infinite Earths”) als Circle zu hören.