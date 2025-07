Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch auf „Chief of War“ und somit die neue Drama-Serie mit Jason Momoa gedulden. Diese startet am 01. August auf dem Video-Streaming-Portal. Voran fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich in O’ahu, Hawaii, statt.

Apple TV+ feiert Weltpremiere von „Chief of War“

Kürzlich feierte Apple TV+ auf O’ahu, Hawaii, die Weltpremiere des mit Spannung erwarteten epischen Dramas „Chief of War“ mit einem lebendigen Kulturevent vor der wunderschönen Kulisse der Hawaii-Inseln, inklusive musikalischer Darbietungen und traditioneller Zeremonien im Ko Olina Beach Park.

Mit Jason Momoa als Drehbuchautor und ausführendem Produzenten und einer überwiegend polynesischen Besetzung feiert die neunteilige Historienserie ihr weltweites Debüt auf Apple TV+. Die ersten beiden Folgen stehen am Freitag, dem 1. August 2025, bereits. Anschließend folgen immer freitags bis zum 19. September 2025 neue Episoden.

„Chief of War“ erzählt aus indigener Perspektive und ist ein Herzensprojekt der Macher Momoa und Thomas Pa’a Sibbett, die beide hawaiianische Wurzeln haben. Die Serie präsentiert eine überwiegend polynesische Besetzung, angeführt von Momoa, neben Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, Newcomerin Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka, Te Kohe Tuhaka und Benjamin Hoetjes.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.