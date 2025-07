In rund zwei Monaten wird Apple das iPhone 17 enthüllen und die Gerüchteküche geht in die finale Runde. Der Leaker Digital Chat Station liefert nun zwei Hinweise auf bedeutende Display-Verbesserungen. Im Mittelpunkt stehen schmalere Ränder und eine überarbeitete Dynamic Island.

Schmalere Displayränder und Dynamic Island 2.0

Apple hatte beim iPhone 16 Pro (Max) die Größe der Display-Ränder reduziert. Laut Digital Chat Station plant das Unternehmen nun, die schmaleren Displayränder der Pro-Modelle auf die gesamte iPhone 17 Serie auszuweiten. Das würde bedeuten, dass auch die Standardmodelle einen Schritt näher an das angestrebte Full-Screen-Display kommen.

Bis zum vollflächigen Display ist es jedoch noch ein langer Weg. Hierfür müsste vor allem die Dynamic Island verschwinden bzw. die Aussparungen für das Face ID System und die Frontkamera. Doch diesen Schritt werden wir dieses Jahr nicht zu Gesicht bekommen. Dafür könnte es beim iPhone 17 Pro (Max) einen Zwischenschritt geben. So soll angeblich eine „Metalens“ für Face ID zum Einsatz kommen, die die Sender- und Empfängerkomponenten integriert, was die Größe und Dicke der Strukturelemente verringert und letztendlich zu einer kleineren Dynamic Island führen könnte.

Doch die Dynamic Island soll nicht nur kleiner werden. So erwartet uns angeblich auch ein Software-Update, das die Dynamic Island funktional deutlich aufwertet und stärker in das System einbindet. Die bisherige Info-Fläche am oberen Bildschirmrand würde demnach zu einem interaktiven Steuerbereich heranwachsen. Denkbar sind erweiterte Eingabemöglichkeiten, zusätzliche App-Steuerungen oder eine neue Ebene für Systeminformationen. Dabei kann mit den Informationen direkt interagiert werden, was die Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessern dürfte.