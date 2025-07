Nach monatelangen Spekulationen und hoffnungsvollen Gerüchten hatte Apple TV+ im März bestätigt, dass Ted Lasso zurückkehren wird. Die Dreharbeiten sind zwar gerade erst gestartet, doch Apple versorgt uns schon jetzt mit einem ersten kurzen Clip zur Produktion.

„Ted Lasso“ Staffel 4

Der Startschuss für die Dreharbeiten zur vierten Staffel von „Ted Lasso“ ist offiziell gefallen. Zuerst zeigte Apple-CEO Tim Cook ein erstes Foto von den Dreharbeiten. Kurz darauf veröffentlichte der YouTube-Kanal von Apple TV+ den passenden Clip.

From biscuits to BBQ: Ted Lasso Season 4 kicks off production in Kansas City! ⚽️ pic.twitter.com/UDKgXqw68d — Tim Cook (@tim_cook) July 21, 2025

Natürlich kann es sein, dass die oben gezeigte Szene nicht unbedingt den Anfang der vierten Staffel zeigt, da bei Fernsehserien und Filmen Szenen oft nicht in chronologischer Reihenfolge gedreht werden. Aber basierend auf Cooks Beitrag könnte man sich diese Szene gut als perfekten Auftakt für die neue Staffel vorstellen.

In der vierten Staffel wird es viel Neues geben. Ted kehrte zum Ende der dritten Staffel in die USA zurück, um mehr Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Für viele schien das ein Schlussstrich unter seine Geschichte zu sein. In der Fangemeinde tauchte schnell die Idee auf, dass die Serie in eine neue Richtung gehen könnte. Die Frage war nur, ob mit oder ohne Ted Lasso. Wie Co-Schöpfer und Hauptdarsteller Jason Sudeikis bestätigt hatte, wird Ted zurückkehren und dieses Mal ein Frauen-Fußballteam für den AFC Richmond trainieren.

Sudeikis erklärte auch, dass die vierte Staffel davon handeln wird, Entscheidungen zu treffen, bevor man zu lange darüber nachdenkt. Es geht um den Mut, den ersten Schritt zu machen, auch wenn der Weg noch nicht ganz klar ist. Was genau das für Ted und sein neues Team bedeutet, ist noch offen. Sicher ist nur, dass die Serie weitergeht und dabei neue Wege verfolgt, ohne ihre Wurzeln zu verlieren.