WhatsApp beginnt mit der angekündigten Einführung von Werbung in der iOS-Version seiner App. Nutzer der aktuellen Betaversion 25.20.10.78 können bereits erste Werbeeinblendungen im „Aktuelles“-Tab sehen. Dort tauchen gesponserte Inhalte sowohl zwischen den gewohnten Status-Updates von Kontakten als auch in der Kanalübersicht auf. Auch unter Android wird die Funktion ab Version 2.25.21.11 getestet.

WhatsApp führt Werbung ein

Die Werbeanzeigen im Status orientieren sich laut WABetaInfo optisch stark an dem, was viele bereits von Instagram kennen. Zwischen den Beiträgen von Freunden erscheinen Inhalte von Unternehmen, etwa lokale Restaurants mit Angeboten oder Events. Zusätzlich hebt WhatsApp sogenannte Promoted Channels hervor. Diese Kanäle erhalten bezahlte Sichtbarkeit, um ihre Reichweite zu vergrößern. Ein kleines Label zeigt an, dass es sich um Werbung handelt. Zudem soll es möglich sein, den Lieblingskanal zu unterstützen, indem man exklusive Inhalte gegen eine monatliche Gebühr abonniert.

Private Chats und Gruppenkonversationen bleiben werbefrei. Die Anzeigen beschränken sich ausschließlich auf den Status-Bereich und die beworbenen Kanäle. Es bleibt abzuwarten, wie die Werbung bei der Nutzerschaft ankommt. Eine breite Akzeptanz dürfte vor allem davon abhängen, wie dezent und relevant die Einblendungen im Alltag wirken.

Zur Ausspielung der Werbung analysiert WhatsApp einige grundlegende Informationen, wie etwa die Region des Nutzers, die Spracheinstellungen, abonnierte öffentliche Kanäle und das bisherige Interaktionsverhalten mit Werbung. Laut Meta werden dabei keine persönlichen Daten an Werbekunden weitergegeben. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung privater Chats bleibt unberührt.