Apple hat den Start von Apple Retail im Königreich Saudi-Arabien bekannt gegeben. Dies bedeutet, dass ab sofort der Apple Online Store und die Apple Store App für Kunden zur Verfügen stehen.

Apple Online Store startet in Saudi-Arabien

Rund um den Globus ist Apple Retail in einer Vielzahl an Ländern aktiv und betreibt neben seinen Ladengeschäften auch seine Online Stores. Nichtsdestotrotz gibt es Bereiche, in denen Apple weniger aktiv ist. Dies ändert sich nun in Saudi-Arabien mit dem Apple Online Store und der Apple Store App.

Erstmals bietet Apple somit direkten Support auf Arabisch. Der Zugang zum Online Store eröffnet Kunden in Saudi-Arabien eine ganz neue Möglichkeit, das komplette Produktsortiment von Apple zu kaufen und dabei auf den angeboten Service zurückzugreifen.

„Wir freuen uns sehr, den Apple Store Online und die Apple Store App nach Saudi-Arabien zu bringen. Damit bieten wir Kunden eine neue Möglichkeit, das außergewöhnliche Angebot an Produkten und Services von Apple zu entdecken und zu kaufen“, sagt Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail and People bei Apple. „Unsere Kunden in Saudi-Arabien sind begeistert davon, was sie mit Technologie alles erreichen können, und unsere Teams können es kaum erwarten, mit ihnen in Kontakt zu treten und ihnen zu zeigen, wie Innovationen von Apple ihr tägliches Leben auf sinnvolle Weise bereichern können.“

Erstmals bietet Apple auf apple.com/sa-en/store eine kostenlose Gravur in Arabisch und Englisch an. Kunden können ihre AirPods, den Apple Pencil, AirTag und mehr mit Text, Emojis und Zahlen in beiden Sprachen personalisieren.

Wie eingangs erwähnt, gehören zu Apple Retail auch die Ladengeschäfte vor Ort. Apple hat bereits bestätigt, dass man ab 2026 mit der Eröffnung der ersten von mehreren Apple Store Flagship-Standorten in Saudi-Arabien beginnen wird. Unter anderem soll es einen Retail Store in Diriyah geben.