Apple bewirbt seine Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen auf unterschiedliche Art und Weise. Für die Comedy-Serie „Platonic“ hat sich Apple nun eine Diskussionsrunde in einem seiner Apple Stores in Los Angeles ausgedacht. Diese findet am kommenden Montag statt. Die Teilnehmerplätze sind allerdings begrenzt.

Diejenigen, die Fans der Apple Original-Serie Platonic sind und gleichzeitig rund um Los Angeles wohnen, können sich auf eine spezielle Diskussionsrunde mit den Darstellern und Verantwortlichen der Serie freuen.

Das spezielle Panel„ Spotlight: Hinter den Kulissen von Platonic auf Apple TV+“ findet am Montag, den 28. Juli, im berühmten Apple Store im The Grove statt.

It’s happening! Grab your free spot to see the cast and creators of #Platonic at Apple The Grove on July 28, and get an exclusive look behind the scenes of Season 2!

Spots are limited, sign up now at https://t.co/dsa3qKWwuy #TodayatApple pic.twitter.com/O6yn7giHFS

— Apple TV (@AppleTV) July 21, 2025