Die jüngsten Anpassungen von Apple am App Store stoßen bei der EU-Kommission offenbar auf Zustimmung. Einem Reuters-Bericht zufolge signalisiert Brüssel Bereitschaft, die neuen Regelungen im Sinne des Digital Markets Act (DMA) zu akzeptieren. Eine formelle Entscheidung könnte in den kommenden Wochen getroffen werden.

Apple entgeht wahrscheinlich weiterer Strafe

Im April hatte die EU eine Strafe in Höhe von 500 Millionen Euro gegen Apple ausgesprochen. Im Zentrum des Falls steht die Frage, ob App-Entwickler ihre Nutzer auf andere Kaufoptionen außerhalb des App Store hinweisen dürfen. Die EU-Kommission war der Meinung, dass Apple genau das systematisch verhindert und damit gegen geltendes Digitalrecht (DMA) verstoßen hat.

Nach mehreren Anpassungen des App Store ist die EU-Kommission anscheinend zufrieden. Somit würde Apple einer weiteren Strafzahlung entgehen. Konkret hat Apple in der EU mehrere zentrale Regeln gelockert. Entwickler dürfen nun transparenter über alternative Bezahlmöglichkeiten informieren. Zudem wurden die Geschäftsbedingungen umfassend überarbeitet. Die Einnahmenstruktur gliedert sich künftig in Initial Acquisition Fee, Store Services Fee und die sogenannte Core Technology Commission.

Trotz der positiven Signale will sich Apple nicht geschlagen geben. In einer Stellungnahme hatte das Unternehmen bereits bemängelt, dass die Europäische Kommission Apple ungerecht behandeln würde. Weiterhin merkte Apple an, dass die von der EU geforderten Änderungen den Datenschutz der Nutzer gefährden könnte. Zudem habe niemand aus der eigenen Kundschaft diese Änderungen eingefordert, schloss Apple den Gedanken ab.