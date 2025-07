Apple spricht im Bezug auf iOS 26 unter anderem von neuen Möglichkeiten in der Nachrichten-App. Eine kleine, aber feine Neuerung der Nachrichten-App wird von Apple nicht wirklich thematisiert. Es geht um die Interaktion mit Nachrichtenblasen und das Markieren von einzelnen Textpassagen.

iOS 26 behebt lästiges Problem in Nachrichten-App

In der begleitenden Mitteilung zu iOS 26 spricht Apple unter anderem vom folgenden Neuerungen der Nachrichten-App: Live-Übersetzung, Filtern unbekannter Absender, Umfragen sowie Verbesserungen von Nachrichten in Apple CarPlay.

Eine kleine aber feine Neuerung wird allerdings nicht thematisiert. Genau diese behebt ein lästiges Problem. iOS 26 wird die Interaktion mit Nachrichtenblasen vermutlich weniger frustrierend machen.

Wenn ihr auf eine beliebige Nachrichtenblase tippt und sie gedrückt haltet, wird jetzt neben den bekannten Kopier- und Reaktionsoptionen eine neue Option „Auswählen“ angezeigt. Mit der Auswahlfunktion könnt ihr bestimmte Textabschnitte einer Nachricht markieren, anstatt die gesamte Nachricht zu kopieren. Die Funktion funktioniert mit allen Nachrichtentypen, einschließlich Textnachrichten und iMessages.

Die neue Funktion zur Textauswahl ist sicherlich in vielen Situationen nützlich. Wenn ihr eine längere Nachrichten mit verschiedenen Informationen erhaltet, so könnt ihr nur einzelne Textpassagen markieren und kopieren. Hier denken wir beispielsweise an Informationen wie z.b. Adressen, Telefonnummern etc. In iOS 18 heißt es alles markieren oder nichts. Wir empfinden diese Neuerung das als kleine aber feine Verbesserung.