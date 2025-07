Apple hatte im Rahmen der WWDC25 angekündigt, dass die Public Beta zu iOS 26 im Juli veröffentlicht wird. Ein paar wenige Tage bleiben noch, um dem Versprechen nachzukommen. Viele deutet daraufhin dass wir heute die Beta 4 zu iOS 26 zu Gesicht bekommen, gefolgt von der Public Beta 1 am morgigen Tag.

iOS 26: Public Beta erscheint in Kürze

Zunächst einmal verrät uns der Blick auf den Kalender, dass die öffentliche Beta-Phase zu iOS 26 zeitnah starten wird. In der vergangenen Woche meldete sich Apple-Insider Mark Gurman zu Wort und sprach vom 23. Juli für die Freigabe der Public Beta.

Nun hat ein Leaker, der in der Vergangenheit bereits seine gute Apple Kontakte nachgewiesen hat, die Buildnummern der vierten Beta zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und Co. veröffentlicht. Der Leaker konnte in der Vergangenheit bereits exakte Build-Nummern für Apple-Software-Updates preisgeben. Hier sind alle Buildnummern, die heute vom Konto geteilt wurden:

iOS 26 und iPadOS 26 Beta 4 (23A5297i)

macOS 26 Beta 4 (25A5316i)

tvOS 26 und HomePod Software 26 Beta 4 (23J5316g)

watchOS 26 Beta 4 (23R5317g)

visionOS 26 Beta 4 (23M5300g)

Für gewöhnlich veröffentlicht der Leaker die Buildnummern am selben Tag bzw. einen Tag vor der Freigabe durch Apple. Von daher gehen wir davon aus, dass Apple heute Abend – nachdem gestern der Release Candidate zu iOS 18.6 erschien – die Beta 4 zu iOS 26 und Co. veröffentlicht. Einen Tag später könnte am morgigen Mittwoch (23. Juli 2025) die Public Beta freigegeben werden.