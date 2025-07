Apple versucht schon länger, seine Präsenz auf dem indischen Markt auszubauen. Hierfür hat das Unternehmen nicht nur Apple Stores in Indien eröffnet, sondern auch versucht, den Absatz verstärkt mit Rabatt-Aktionen zu fördern. Was anfangs durchaus erfolgversprechend war, ist nun anscheinend etwas abgeflacht. So erreichte Apple laut Canalys im zweiten Quartal 2025 lediglich den sechsten Platz im indischen Smartphone-Markt. Dennoch bleibt das Unternehmen im Premiumsegment für eine wachsende Nutzergruppe relevant.

iPhone 16 Serie bleibt zentraler Faktor für Apples Marktpräsenz

Nach einem allgemeinen Rückgang des Smartphone-Marktes in Indien erholte sich der Markt im zweiten Quartal 2025. So belegen neue Zahlen von Canalys ein solides Marktwachstum von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden 39 Millionen Smartphones ausgeliefert.

Apple wird mit seinem sechsten Platz in der Kategorie „andere“ gelistet, womit uns keine genauen Absatzzahlen für den iPhone-Hersteller vorliegen. Da realme als fünftplatzierter mit 3,6 Millionen abgesetzten Einheiten 9 % Marktanteil einnimmt, könnte Apple (konservativ geschätzt) auf Platz 6 mit 2,3 bis 3,1 Millionen iPhones etwa 6 bis 8 % Marktanteil einnehmen.

Auch wenn die genauen Zahlen fehlen, führt Canalys immerhin aus, dass die Hälfte der ausgelieferten Apple-Geräte auf die aktuelle iPhone 16 Reihe entfällt. Das Interesse an den neuen Topmodellen ist also vorhanden, besonders im Premiumsegment. Gleichzeitig bleiben auch ältere Modelle wie das iPhone 15 und iPhone 13 für viele interessant, vor allem aufgrund ihrer attraktiveren Preise. Weniger gut lief es dagegen für das iPhone 16e. Das Einsteiger-Modell wurde im Februar vorgestellt, fand bisher aber nur begrenzten Anklang.

Starke Konkurrenz durch chinesische Marken

Trotz der vorhandenen Nachfrage nach dem iPhone dominieren nach wie vor andere Anbieter den Markt. Vivo setzte sich mit 21 % Marktanteil an die Spitze und legte ein beachtliches Wachstum von 31 % hin. Dahinter folgen Samsung mit 16 % sowie OPPO und Xiaomi mit je 13 %. Wie bereits erwähnt, komplettiert realme die Top 5 mit 9 % Marktanteil.

Apple investiert weiter in den Standort Indien

Auch wenn der Gesamtmarkt laut Canalys für das Gesamtjahr 2025 leicht rückläufig sein könnte, bleibt Indien ein strategisch wichtiger Markt für Apple. Mit neuen Stores in Mumbai und Neu-Delhi sowie dem Ausbau lokaler Produktion und Exporte verfolgt das Unternehmen klare Ziele. Besonders letzteres zahlt sich aus. So sind Smartphones mittlerweile das wichtigste Exportgut Indiens in die USA.