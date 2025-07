Es gibt Neuigkeiten von Mega SIM. Der Mobilfunkanbieter offeriert ab sofort ein neues Portfolio und bietet insgesamt drei Unlimited-Tarife an. Darüberhinaus gibt es eine 50GB Allnet-Flat, für die ihr euch entscheiden könnt. So oder so sollte der passende Tarife für euch dabei sein.

o2 Unlimited Smart ist zurück bei MEGA SIM

Ab sofort gibt es beim Mega SIM Portfolio eine kleine Änderung. Der Unlimited Smart Tarif ersetzt den 200GB Tarif. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass MEGA SIM neben einer 50GB Allnet-Flat ab sofort drei Unlimited-Tarife anbietet. Alle Tarife verfügen über 5G und profitieren von einem lebenslangen Rabatt. Eine Telefon-Flat, SMS-Flat und EU-Roaming sind ebenfalls inkludiert. Alle Tarife könnt ihr mit einer 1-monatigen und einer 24-monatigen Laufzeit buchen. Die monatlich kündbaren Tarife kosten monatlich 5 Euro mehr.

Blicken wir exemplarisch auf den o2 Unlimited Smart.

o2 Unlimited Smart

Unbegrenztes Datenvolumen

Bis zu 15MBit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

19,99 Euro pro Monat (24 Monate Laufzeit)

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Alternativ könnt ihr euch für eine 50GB Allnet-Flat (bis zu 50MBit/s) für nur 9,99 Euro mtl., den Tarif Unlimited On Demand (bis zu 300MBit/s) für 14,99 Euro bzw. den Tarif Unlimited Max (bis zu 300MBit/s) für nur 24,99 Euro entscheiden.

>>> Hier geht es zu den MEGA SIM Tarifen <<<