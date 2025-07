Apple arbeitet offenbar an einer Bewertungsfunktion eures Schlafs für die Apple Watch. Darauf deutet zumindest Programmcode der iOS 26 Beta hin. Anwender, die nachts eine Apple Watch tragen, könnten morgens mit einem Blick erkennen, wie gut ihr Schlaf war.

Entwickler Steve Moser hat im Programmcode der iOS 26 Beta ein paar spannende Entdeckungen gemacht. Wie es scheint, arbeitet Apple an einem Schlaf-Bewertungssystem für die Apple Watch. Entsprechende Grafiken liegen bereit vor.

Ein im Code der Health-App verstecktes Bild zeigt eine Apple Watch mit der Zahl „84“. Um die Zahl herum befinden sich drei Balken in den gleichen Farben wie einige der Schlafphasen, die mit der Apple Watch verfolgt werden können. Das Orange könnte die Wachzeit darstellen, das hellere Blau könnte dem REM-Schlaf entsprechen und das dunklere Blau könnte den Kern- oder Tiefschlaf darstellen.

Apple hat das Bild „Watch Focus Score“ genannt, was darauf schließen lässt, dass es sich tatsächlich um eine Art Schlaf-Score handelt. Apple könnte so eine Vorhersage darüber liefern, wie fit ihr tagsüber sein werdet.

Few more notes:

1) Some other versions of this graphic have a thermometer icon which says to me that this feature will be available on old and new Apple Watches.

2) Maybe this is why the sleep icon is changing from light blue to purple.

3) I imagine the watch face complication… https://t.co/IKF5SYTZst pic.twitter.com/WqYY7CaWf4

— Steve Moser (@SteveMoser) July 23, 2025