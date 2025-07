Apple hat soeben AppleCare One angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Schutzplan für mehrere Apple Geräte. Der Service startet zunächst in den USA. Für 19,99 Dollar pro Monat können Kunden bis zu drei Produkte in einem Tarif schützen. Für 5,99 Dollar pro Monat pro Gerät können weitere Geräte hinzugefügt werden.

Apple kündigt AppleCare One an: Ein Schutzplan für alle eure Geräte

Ab morgen können sich Kunden in den USA direkt auf ihrem iPhone, iPad oder Mac oder im nächstgelegenen Apple Store für AppleCare One anmelden.

Was genau hat es mit AppleCare One auf sich? AppleCare One umfasst alle Vorteile von AppleCare+, darunter unbegrenzte Reparaturen bei Unfällen wie Stürzen, vorrangigen Support durch Apple-Experten rund um die Uhr, schnellen und bequemen, von Apple zertifizierten Service und Batterieschutz. AppleCare One erweitert den Diebstahl- und Verlustschutz über das iPhone hinaus auf iPad und Apple Watch.

Die Preise für AppleCare One sind unabhängig von den abgedeckten Produkten. Das bedeutet, dass Kunden ihr iPhone, iPad und ihre Apple Watch registrieren und im Vergleich zu separaten AppleCare+-Paketen für jedes Gerät bis zu 11 Dollar pro Monat sparen können. Zusätzliche Geräte können für jeweils 5,99 Dollar pro Monat hinzugefügt werden.

Mit AppleCare One könnt ihr auch Produkte hinzufügen, die ihr bereits besitzt. Diese dürfen maximal vier Jahre alt sein und müssen sich in einem gutem Zustand befinden. Dies bietet euch mehr Möglichkeiten, eure Geräte zu schützen, auch über das aktuelle 60-tägige Zeitfenster für den Kauf von AppleCare+ hinaus.

Falls ihr ein neues Produkt direkt bei Apple eintauscht, wird dieses automatisch zu eurem AppleCare One Plan hinzugefügt, und das alte Gerät entfernt. Als monatlicher Plan ermöglicht AppleCare One Kunden zudem, den Versicherungsschutz so lange wie gewünscht für beliebig viele Produkte aufrechtzuerhalten und Produkte jederzeit in den Plan aufzunehmen oder daraus zu entfernen.