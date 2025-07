Immer mittwochs und freitags stehen die Chancen gut, dass neue Originals auf Apple TV+ starten. Neben neuen Episoden zu bereits angelaufenen Serien steht mit „Acapulco – Staffel 4“ ab sofort eine neue Serie auf dem Video-Streaming-Portal bereit.

Apple TV+: „Acapulco – Staffel 4“ ist gestartet

Die ersten drei Staffeln von Acapulco haben uns gut gefallen, von daher hatten wir uns den heutigen 23. Juli 2025 bereits rot im Kalender markiert. Am heutigen Tag startet die vierte und gleichzeitig letzte Staffel der Serie.

Máximo kehrt für eine letzte Staffel nach Las Colinas zurück. In der vierten Staffel arbeitet der heutige Máximo (Derbez) unermüdlich daran, Las Colinas vor der großen Wiedereröffnung wieder in seinen alten Glanz zu versetzen. Als 1986 ein Konkurrent den ersten Platz in der jährlichen Rangliste der „besten Hotels“ von Acapulco belegt, setzt der junge Máximo (Enrique Arrizon) alles daran, wieder an die Spitze zu gelangen und die Zukunft von Las Colinas zu sichern.

Zum Start der neuen Staffel stehen die ersten beiden Folgen bereit. Anschließend starten immer mittwochs neue Folgen.