Die Sport-Comedyserie „Stick“ bekommt eine zweite Staffel. Apple TV+ hat heute die Fortsetzung der von Publikum und Kritik gefeierten Serie offiziell bestätigt. Im Zentrum steht erneut Owen Wilson als gescheiterter Ex-Golfprofi Pryce Cahill. Mit dabei sind auch in der kommenden Staffel wieder Peter Dager, Marc Maron, Mariana Treviño und Lilli Kay.

Staffel 2 von „Stick“ auf Apple TV+

„Stick“ erzählt die Geschichte des einstigen Golfstars Pryce Cahill, dessen Karriere vor zwanzig Jahren abrupt endete. Nach dem Scheitern seiner Ehe und einem tristen Alltag in einem Sportgeschäft in Indiana setzt er seine letzte Hoffnung in das jungen Golftalent Santi, gespielt von Peter Dager. Die Serie balanciert gekonnt zwischen Humor, Emotion und sportlichem Ehrgeiz und zeigt die Golfwelt von einer menschlichen, oft ungewöhnlichen Seite.

Die erste Staffel wurde als „Feel-Good-Serie des Sommers“ gefeiert. Sie kombinierte ein kluges Drehbuch mit einem starken Ensemble und prominenten Gästen aus der Golfwelt wie Collin Morikawa und Keegan Bradley. Auch Kommentatorenlegenden wie Jim Nantz oder Trevor Immelman hatten Auftritte.

Hinter der Serie steht Jason Keller, der nicht nur als Schöpfer, sondern auch als Showrunner fungiert. In einer Pressemitteilung zeigt er sich erfreut über die Resonanz und die Möglichkeit, an der zweiten Staffel zu arbeiten: „Ich bin dankbar für die Reaktionen auf ‚Stick‘ und freue mich, mit diesem außergewöhnlichen Cast weiterzuarbeiten.“ Auch Hauptdarsteller Owen Wilson zeigt sich begeistert: „Es war ein Riesenspaß, die erste Staffel zu drehen. Dass wir die Geschichte weitererzählen dürfen, freut mich besonders.“

Apple Studios produziert die Serie gemeinsam mit einem breiten Team aus erfahrenen Produzenten, darunter Ben Silverman und Guymon Casady. Die Regie der ersten Staffel teilten sich unter anderem Valerie Faris, Jonathan Dayton und David Dobkin.

Das Finale der ersten Staffel von „Stick“ ist ab sofort weltweit auf Apple TV+ verfügbar.