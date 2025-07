Mit der vierten Beta von iOS 26 kommt Bewegung in die Gerüchteküche. Wie MacRumors berichtet, weckt ein neu formulierter Hinweis Spekulationen über ein Gerät mit integriertem Display. So hat Apple eine Textpassage für die Einstellungen des HomePod angepasst, in der nun auf ein Modell mit einem Display hingedeutet wird.

Apple testet offenbar neuen HomePod

Konkret geht es um einen ortsbezogenen Hinweis: „Dein HomePod kann dir das lokale Wetter, die Uhrzeit oder Informationen von Siri zu deinem Standort nicht anzeigen.“ Das Wort „anzeigen“ fällt auf, denn bislang sind HomePods reine Audio-Geräte ohne Display. Eine visuelle Anzeige ist mit der aktuellen Hardware schlicht nicht möglich.

Somit benötigt der HomePod ein Display. Passend hierzu gibt es in der Gerüchteküche schon länger Hinweise auf ein solches Gerät. Laut bisherigen Informationen soll der neue HomePod über ein Display im iPad-Stil verfügen. Das könnte als zentrale Steuerung für HomeKit- und Matter-Geräte dienen und zudem Apps wie Wetter, Kalender, Fotos, Musik oder Nachrichten direkt anzeigen.

Auch Siri soll nahtlos integriert sein. Wie beim klassischen HomePod würde Apples Sprachassistent Fragen beantworten, smarte Szenarien ausführen oder Inhalte abspielen. Allerdings soll genau diese Integration derzeit noch Probleme bereiten. Apple arbeitet daran, die neue Siri-Generation mit Apple Intelligence in das System einzubetten. Die damit verbundenen Herausforderungen könnten den Start des neuen HomePod jedoch verzögern. Eine offizielle Ankündigung gibt es bislang nicht. Somit bleibt auch das Datum für die Markteinführung offen. Wenn Apple die Probleme mit Siri in den Griff bekommt, wäre ein Launch gegen Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 denkbar.