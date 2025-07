Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 4 zu iOS 26 und Co. veröffentlicht. Dies könnten die Vorboten auf die Public Beta 1 sein, die heute Abend erwartet wird. Wie immer bei einer neuen Beta stellt sich auch dieses Mal die Frage, welche Änderungen Apple vorgenommen hat.

iOS 26 Beta 4: Das ist neu

Mit der Beta 4 hat Apple das Erscheinungsbild von Liquid Glass weiter optimiert. Gleichzeitig gibt es auch neue Features. Unter anderem kehren die Benachrichtigungszusammenfassungen von Apple Intelligence zurück. Diese hatte Apple vor ein paar Monaten vorübergehend zurückgenommen. Blicken wir etwas detaillierter auf die Neuerungen der Beta 4.

Liquid Glass

Das Liquid Glass ist in der Beta 4 wieder etwas transparenter. So verfügen beispielsweise Menüleisten in Apps wie Fotos ,Musik und dem App Store über mehr Transparenz, sodass mehr von der Hintergrundfarbe durchscheint. Beim Durchscrollen von Benachrichtungen auf dem Sperrbildschirm wird der Hintergrund jetzt dunkler. Dies erhöht die Lesbarkeit des Textes.

Benachrichtigungszusammenfassungen

Benachrichtigungszusammenfassungen von „Apple Intelligence“ sind wieder für Nachrichten- und Unterhaltungs-Apps verfügbar. Apple hatte diese im Januar zurückgezogen, um die Zusammenfassungen zu optimieren. Zum damaligen Zeitpunkt führten Benachrichtigungszusammenfassungen zu irreführenden Schlagzeilen, da sie falsche Informationen aus Artikeln aufgriffen und kombinierten.

Kamera-App

Wenn ihr in der Kamera-App zwischen den Modi wechselt bzw. wischt, hat sich das Tastenverhalten leicht geändert, so Macrumors. Zuvor schien die Taste fixiert zu sein, wobei der Hintergrund hin und her gleitete, jetzt lässt sie sich frei in beide Richtungen bewegen.

Zudem wurde das Kamera-App-Symbol auf dem Homescreen optisch leicht angepasst.

CarPlay Hintergründe

Apple führt mit der Beta 4 neue CarPlay-Hintergründe ein, die zum neuen iOS 26-Hintergrunddesign passen. Die CarPlay-Hintergründe sind in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Blau, Braun, Grau, Grün, Lila und Rot. Die Hintergründe unterstützen sowohl den Hell- als auch den Dunkelmodus.

iOS 26 beta 4 adds 12 new CarPlay wallpapers! See thread for them all: Blue (Dark/Light)

Brown (Dark/Light) pic.twitter.com/OTH9VZCwmz — Aaron (@aaronp613) July 22, 2025

Passcode

Wenn ihr in den Einstellungen auf „Face ID & Code“ wird eine aktualisierte Benutzeroberfläche angezeigt, die euch etwas konkreter darauf aufmerksam macht, dass ihr zunächst euren aktuellen Passcode eingeben müsst.

Passwörter

Die App „Passwörter“ verfügt über die Option „Kontaktaufnahme mit Websites zulassen“, mit der die App Websites kontaktieren kann, um Namen und Symbole für Apps und Websites anzuzeigen und euch zu benachrichtigen, wenn eine Website Passkeys unterstützt.

Wetter

In den Einstellungen der Wetter-App gibt es eine neue Option, der den Zugriff auf wichtige Orte ermöglicht. Mit dieser Funktion kann die Wetter-App Wetterinformationen für Orte bereitstellen, die ihr wahrscheinlich besuchen werdet.

Anrufe

Apple hat die Option „Unbekannte Anrufer prüfen“ um neue Optionen erweitert. Ihr können die Funktion deaktivieren, unbekannte Anrufer nach dem Grund ihres Anrufs fragen oder Anrufe von unbekannten Nummern automatisch stummschalten und an die Voicemail weiterleiten.

Mail

Apple hat das App-Symbol minimal angepasst.

Hintergrundbilder

Die mit ‌iOS 26‌ eingeführten Hintergrundbilder sind jetzt dynamisch und ändern im Laufe des Tages ihre Farbe.